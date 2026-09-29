West Nile, primo caso autoctono a Genova: 66enne di Sampierdarena in condizioni gravissime

Genova. Primo caso autoctono di febbre West Nile a Genova. A darne notizia è stato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino: si tratta di un paziente di 66 anni residente a Sampierdarena. “Attualmente è in rianimazione, molto grave“, ha spiegato l’infettivologo a margine della conferenza stampa sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Si tratterebbe dunque del primo caso di malattia in un paziente che non ha effettuato viaggi recenti all’estero e quindi ha incubato il virus proprio a Genova. Negli scorsi giorni erano partite diverse disinfestazioni straordinarie: una a Sestri Ponente dopo il rinvenimento di tre uccelli infetti in quella stessa zona, un’altra a Rivarolo per tre gazze positive al virus, ancora prima nell’area tra il centro e Castelletto.

Ma non è l’unica notizia preoccupante della giornata. Bassetti ha riportato anche il 13esimo caso di morbillo negli ospedali liguri da inizio settembre (pochi giorni fa aveva lanciato l’allarme sulla vaccinazione), un uomo di 39 anni con una forma di polmonite. “E ho appena finito di visitare una ragazza di 19 anni arrivata ieri al pronto soccorso del San Martino con una meningite meningococcica del gruppo B, che è stata salvata soltanto perché è stata presa per i capelli da parte del team del San Martino che ha lavorato in maniera straordinaria”, ha aggiunto.

“Tutte e tre le cose sono strettamente correlate alla incapacità di fare prevenzione – la denuncia di Bassetti -. La vaccinazione è fondamentale per il morbillo e per il meningococco. Un ragazzo di 19 anni che non è vaccinato per il meningococco è una cosa che non si può sentire nel 2026. Allora dobbiamo fare di più, soprattutto per i vaccini che ti salvano la vita. Questa regione, per quanto riguarda il morbillo, è una delle peggiori d’Italia”.

West Nile: cos’è, come si prende, i sintomi e come si cura

La malattia di West Nile o West Nile Disease (WND) è causata da un virus a Rna denominato West Nile Virus (WNV). Il WNV è mantenuto in natura da un ciclo primario di trasmissione zanzara-uccello-zanzara (ciclo endemico). Il ciclo secondario (ciclo epidemico) si manifesta quando le zanzare adulte, chiamate vettori ponte, sono capaci di trasmettere il virus ad ospiti accidentali, come il cavallo e l’essere umano, che entrano quindi nel ciclo di trasmissione e sono interessati dall’infezione. I vettori del WNV sono zanzare del genere Culex.

La malattia è più frequente in autunno e in estate, quando le zanzare sono più attive. Nell’ essere umano il periodo di incubazione varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La maggior parte delle persone infettate con il WNV non sviluppa segni clinici.

La sintomatologia si evidenzia, nel 20% circa dei soggetti colpiti, con una sindrome simil-influenzale, caratterizzata da un periodo di incubazione di circa 2-14 giorni e dai seguenti sintomi: febbre, mal di testa, mal di gola, dolorabilità muscolare ed articolare, congiuntivite, rash cutanei solitamente sul tronco, sulle estremità e sulla testa, linfoadenopatia, anoressia, nausea, dolori addominali, diarrea e sindromi respiratorie.

Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150), e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore.

Al momento non esiste un vaccino per proteggere l’essere umano. Non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi è invece necessario il ricovero in ospedale

Il metodo preventivo più efficace per tutelare l’essere umano consiste nell’evitare le punture di zanzara, tramite l’uso di repellenti cutanei e soggiornando quanto più possibile in ambienti protetti da zanzariere e/o provvisti di diffusori di insetticidi ad uso domestico.