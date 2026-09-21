West nile, uccelli infetti a Sestri Ponente: scatta la disinfestazione straordinaria. Ecco dove e quando

Genova. A seguito della segnalazione di ATS Liguria – ASL3 del rinvenimento a Genova Sestri di tre volatili (un astore, uno sparviere e un germano reale) risultati casi sospetti di infezione da virus West Nile, l’Amministrazione comunale ha adottato un’ordinanza sindacale per attivare immediate misure di profilassi.

Il virus West Nile è una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara comune che non si trasmette da persona a persona. Per tutelare la salute pubblica e ridurre rapidamente la densità delle zanzare vettori, sono previsti interventi straordinari di disinfestazione (antilarvale e adulticida) nelle aree pubbliche e private comprese nel raggio di 100 metri dai punti di ritrovamento.

Gli interventi di disinfestazione interessano diverse vie e piazze nelle zone di Sestri, Largo Nevio Rosso e via Enrico Albareto. Nello specifico:

Zona Sestri

Largo Fausto Coppi, Largo Giuseppe Sexto Canegallo, Piazza dei Nattino, Piazza Francesco Baracca, Piazza Monte Santo, Piazza Niccolò Machiavelli, Piazza Rosolino Pilo, Piazzetta Cave di Selz, Traversa degli Operai, Traversa dei Portici, Traversa Gerolamo Barilari, Via Antonio Travi, Via Carlo Goldoni, Via Chiappori, Via Ciro Menotti, Via Emanuele Ferro, Via Ghiara, Via Giuseppe Biancheri, Via Sestri, Via Ursone da Sestri.

Zona Largo Nevio Rosso

Largo Nevio Rosso, Via Andrea Del Sarto, Via Domenico Oliva, Via Giovanni Arrivabene.

Zona Via Enrico Albareto

Via Angelo Siffredi, Via Buccari, Via Enrico Albareto, Via Mattia Montecchi.

Quando e come si interviene

Il protocollo prevede un trattamento antilarvale immediato e un trattamento adulticida serale lunedì 21 settembre. Gli operatori incaricati dalla ditta specializzata opereranno esclusivamente nelle aree pubbliche e nelle pertinenze comuni.

Cosa devono fare i cittadini: comportamenti da adottare

Nelle vie interessate dal trattamento adulticida, i residenti sono invitati a seguire alcune importanti indicazioni precauzionali: tenere chiuse le finestre fino alle 7 del mattino, tenere gli animali in casa durante la notte del trattamento, ritirare la biancheria eventualmente stesa all’esterno. Rimuovere o ricoprire mobili e giochi per bambini lasciati all’aperto (se esposti al trattamento, pulirli successivamente utilizzando dei guanti); limitare l’innaffiatura di giardini e aree verdi per garantire una maggiore efficacia dei prodotti, lavare abbondantemente i prodotti degli orti. Per consumare vegetali irrorati è consigliabile attendere qualche giorno (dopo 10 giorni non vi sono residui), lavandoli con cura e sbucciando la frutta. I proprietari e i titolari di esercizi commerciali devono svuotare e mantenere asciutti sottovasi, recipienti e annaffiatoi per evitare ristagni d’acqua su balconi, terrazze e cortili.