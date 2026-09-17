Allarme West Nile a Chiavari: scatta l’ordinanza per la disinfestazione straordinaria

Chiavari. Un caso sospetto di Virus West Nile ha fatto scattare le contromisure sanitarie nel territorio comunale di Chiavari. La segnalazione è arrivata a seguito del ritrovamento di un esemplare di avifauna morto in Piazza Caduti di Nassiriya, risultato positivo ai primi test per la presenza del virus.

Per contenere il rischio di trasmissione all’uomo attraverso la puntura della zanzara comune, il Sindaco Federico Messuti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone un intervento straordinario di disinfestazione adulticida e antilarvale. Le operazioni, affidate alla ditta specializzata Ecoclean Italia SRL e supportate dalla Polizia Locale, si svolgeranno tra le ore 23:00 di venerdì 18 settembre e le 01:00 di sabato 19 settembre. L’area interessata comprende tutte le zone pubbliche e private situate entro un raggio di 100 metri dal punto del ritrovamento. Per garantire la massima efficacia dei trattamenti e tutelare la salute pubblica, la cittadinanza residente nella zona individuata è tenuta ad adottare precise precauzioni durante le ore dell’intervento, tra cui la chiusura di porte e finestre, lo spegnimento degli impianti di ricambio dell’aria, il ritiro della biancheria e il ricovero al chiuso degli animali domestici.

L’ordinanza impone inoltre ai proprietari e ai titolari di attività commerciali della zona di eliminare ogni potenziale focolaio di ristagno d’acqua nei giardini, balconi e cortili, oltre a limitare l’irrigazione per non vanificare l’effetto dei prodotti insetticidi. Nei giorni successivi al trattamento, le autorità raccomandano di pulire accuratamente i giochi e gli arredi rimasti all’esterno e di lavare abbondantemente e sbucciare la frutta o la verdura proveniente dagli orti della zona interessata