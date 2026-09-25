Waterfront, aperto il nuovo parco della Foce: 17mila metri quadrati, 120 alberi e un enorme piazzale

Genova. È stato aperto questa mattina alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante il nuovo parco della Foce nell’ambito del Waterfront di Levante. Il risultato finale è un’area di circa 17mila metri quadrati di cui circa 5mila a verde sui lati e il resto occupato da un grande piazzale centrale in pavimentazione drenante. In tutto si contano circa 120 alberi, 750 arbusti e 4mila tappezzanti. Costo totale 27,5 milioni di euro che la giunta Bucci aveva dirottato dal progetto di mitigazione di lungomare Canepa.

Una realizzazione molto diversa rispetto al masterplan donato alla città dall’architetto Renzo Piano, ma anche distante dal progetto di fattibilità tecnico-economica compilato nel 2023 con la previsione di terminare tutto entro la primavera del 2025. A pesare sui tempi di esecuzione è stato anche il ritrovamento inatteso di un relitto, probabilmente un mezzo da sbarco della marina inglese o americana.

“Sappiamo che ci saranno critiche, chiaramente il progetto in questa modalità non l’abbiamo deciso noi – risponde l’assessore Ferrante -. So perfettamente che molti cittadini sono suggestionati dalle immagini in cui questa appariva come un’area boschiva, ma questo è l’ultimo progetto, approvato nel 2024: noi ci siamo trovati con una gara già vinta e non abbiamo cambiato nulla. Esattamente un anno fa c’erano ancora le colline di sabbia dell’Euroflora che la scorsa amministrazione aveva deciso di fare qua: non è stato un successo a livello economico. Abbiamo dovuto rispettare le scadenze del Pnrr, l’ennesima sfida che abbiamo affrontato. E in un anno il parco è stato realizzato”.

Uno dei render pubblicati nel 2023

Secondo le spiegazioni dei tecnici, tra 3-4 anni gli alberi, che sono stati piantati su terra e non sulla soletta dell’autorimessa interrata, saranno abbastanza cresciuti da fare ombra sulle sedute e tra una decina d’anni raggiungeranno le dimensioni definitive. In particolare si tratta di 4 gelsi, 12 carrubi, 22 alberi di Giuda, 12 gingko bilboa, 66 pini d’Aleppo, 19 piante di falso pepe e 2 di jacaranda. “Voglio precisare che non c’è nessun albero morto – interviene Ferrante -. Alcuni sono andati in sofferenza, ma col caldo della scorsa estate è più che tollerabile”. La pavimentazione drenante, che sostituisce completamente asfalto e cemento, permette di raccogliere l’acqua piovana nelle vasche di laminazione che alimentano il sistema di irrigazione.

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Waterfront, aperto il nuovo parco della Foce: 17mila metri quadrati, 120 alberi e un enorme piazzale

Da oggi il parco, delimitato con cancellate su tutti i lati, è aperto al pubblico coi normali orari delle aree verdi, dalle 8 del mattino fino al tramonto. Si può accedere da corso Marconi o dal nuovo piazzale di fronte al Palasport. In futuro, quando sarà realizzato il camminamento a mare, verranno attivati anche gli accessi su quel lato. Per la sicurezza è già attivo l’impianto di videosorveglianza. Per due anni la gestione del verde sarà affidata a una delle imprese che hanno eseguito i lavori, senza oneri per il Comune

Cosa manca ancora? Anzitutto le protezioni a mare: “È essenziale che questo lavoro non venga distrutto da una mareggiata – sottolinea l’assessore -. È stato un grave errore non aver previsto un’opera di difesa. Gli uffici stanno lavorando al progetto, probabilmente troveremo risorse nei finanziamenti Pon”. Per ora non si parla della spiaggia pubblica direttamente collegata al parco, anche questa presente nei disegni di Renzo Piano (anche se di fatto l’arenile esiste già, sebbene separato dalla scogliera e dalle cancellate).

E poi il parcheggio interrato da 200 posti: “Abbiamo scelto di concludere prima la parte aperta al pubblico, l’autorimessa è ancora nel limbo. Mancano 1,5 milioni di finiture e impianti per concludere i lavori. Siamo convinti che troveremo un soggetto terzo che ci aiuterà a gestire quest’area, potrebbe essere lo stesso che prenderà in carico tutto il Waterfront”. Un ulteriore filare di alberi sarà piantato lungo il marciapiede di corso Marconi, dove sarà realizzata una pista ciclabile in continuità con quella di corso Italia, destinata a proseguire in futuro verso il Waterfront e il Porto Antico.

E se il “parco” vero e proprio è stato confinato ai due lati, resta il rebus dell’enorme spiazzo vuoto che la giunta Bucci-Piciocchi aveva voluto per poter ospitare eventi. “Ha una grande potenzialità in una città priva di spazi per mercati, fiere, concerti, cinema all’aperto, attività sportive, attività ludiche – riconosce Ferrante -. È un’area che dovrà trovare una sua funzione, ma noi lavoreremo come amministrazione comunale insieme alle associazioni, alle categorie commerciali e a tutto il tessuto cittadino perché diventi una nuova agorà cittadina“. L’assessore però chiarisce subito che “qui non ci sarà il luna park“. E d’altra parte i tipici baracconi natalizi si sono trasferiti ormai da due anni a Ponte Parodi.