Voltri, la biblioteca Benzi presenta la nuova stagione: conferenze, corsi, laboratori e attività per ragazzi

Genova. La biblioteca civica Rosanna Benzi di Voltri ha presentato al pubblico la nuova stagione di attività 2026–2027, con un pomeriggio dedicato alla scoperta dei servizi, dei progetti e delle iniziative che animeranno la biblioteca nei prossimi mesi.

L’incontro è stato anche l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto nell’ultimo anno e raccontare una biblioteca sempre più vissuta dalla comunità. Nel corso del 2025 la Benzi ha registrato 25.939 presenze e oltre 9.281 prestiti, con 62 appuntamenti dedicati alle scuole, più di 38 eventi aperti al pubblico e 207 incontri tra corsi, gruppi di lettura e altre attività, che hanno coinvolto complessivamente 6.245 partecipanti. Numeri che testimoniano come la biblioteca sia oggi non soltanto un luogo di lettura e prestito, ma anche uno spazio di incontro, partecipazione, formazione e socialità.

Particolare attenzione continua a essere dedicata alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi. L’Angolo Cuccioli ha registrato nell’ultimo anno oltre 924 presenze, mentre grazie alla collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia sono stati distribuiti 144 baby kit, accanto alle attività legate al programma Nati per Leggere. Un’attenzione che riguarda anche la crescita e la valorizzazione del patrimonio librario dedicato ai più giovani: alla tradizionale edicola per adulti è stata recentemente affiancata una nuova edicola ragazzi, con riviste pensate specificamente per bambini e adolescenti. Tra i progetti della nuova stagione è prevista inoltre la riorganizzazione degli scaffali della narrativa per bambini e ragazzi per fasce d’età e generi, con l’obiettivo di rendere il patrimonio più facilmente esplorabile e favorire una maggiore autonomia dei giovani lettori nella consultazione e nella scelta dei libri.

Nel corso del pomeriggio sono state quindi presentate le principali proposte della nuova stagione: cicli di conferenze, gruppi di lettura, corsi, laboratori per bambini e famiglie, attività dedicate ai ragazzi e iniziative realizzate in collaborazione con associazioni, scuole e istituzioni del territorio.

Tra i principali progetti e appuntamenti sono stati anticipati “Semi di cultura”, dedicato alla conoscenza e valorizzazione del territorio; il ciclo “Voltri narrante: storie di trasformazioni tra memoria e futuro“, che tra ottobre e novembre racconterà la storia e i cambiamenti del quartiere; e il progetto cittadino “La Grande Genova 1926–2026. Un secolo di trasformazioni urbane, territori e comunità” a cura del Centro Studi Storici del Ponente.

Uno spazio particolare è stato dedicato al rapporto con le scuole, con la presentazione dell’offerta didattica 2026–2027 e la possibilità per gli insegnanti di conoscere le attività proposte, ricevere il materiale informativo e confrontarsi direttamente con gli operatori della biblioteca.

“La biblioteca Rosanna Benzi rappresenta un importante punto di riferimento per il Ponente, non soltanto per la sua funzione culturale, ma per la capacità di essere un luogo aperto alla comunità, alle famiglie, ai giovani e alle scuole – dichiara il presidente del Municipio Ponente Matteo Frulio -. La ricchezza delle iniziative presentate per la nuova stagione testimonia un lavoro che mette al centro il territorio, le collaborazioni e la partecipazione dei cittadini”-

A concludere il pomeriggio è stato “Giardinieri da Fiaba: L’Avventura del Fagiolo Magico!“, laboratorio per bambini e famiglie a cura di ADM – Associazione Didattica Museale. Ispirata alla fiaba di Jack e il Fagiolo Magico, l’attività ha accompagnato i più piccoli alla scoperta di semi, piante, insetti e biodiversità, introducendo attraverso il gioco e l’esperienza alcuni dei temi che caratterizzeranno i nuovi progetti dedicati alla cultura del verde.

Con “Incontriamoci in Biblioteca” prende così il via una nuova stagione ricca di appuntamenti, con l’obiettivo di continuare a fare della Biblioteca Rosanna Benzi un luogo aperto, accessibile e partecipato, capace di crescere insieme al territorio e alle persone che lo abitano.