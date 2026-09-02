Volpara, lavori al termine per il nuovo centro del riuso: entro ottobre l’inaugurazione

Genova. I lavori sono partiti nel gennaio del 2025, e dopo le demolizioni delle vecchie strutture, in questi ultimi mesi i progressi del cantiere sono diventati visibili a tutta la cittadinanza, con l’innalzamento dei nuovi edifici. Stiamo parlando del nuovo centro del riuso della Volpara, costruita sulle “ceneri” del vecchio inceneritore Amiu, e che si avvia a prendere ufficialmente vita, con la prospettiva della sua inaugurazione entro il prossimo ottobre.

La notizia arriva direttamente dal Municipio Media Valbisagno, che ha monitorato in questi anni l’avanzamento di uno dei cantieri più attesi del territorio: la riqualificazione dell’area, richiesta da decenni dai residenti delle Gavette, ha visto chiudere un’epoca fatta appunto di grandi impianti industriali – l’inceneritore e il fangodotto – che hanno pesato enormemente sulla vita della vallata.

Oggi, con la nascita del centro del riuso – a cui si affianca un potenziamento della vicina isola ecologica (in questi giorni chiusa per lavori), il quartiere si avvia a cambiare definitivamente volto. Secondo quanto raccolto da Genova24, prima dell’inaugurazione ufficiale, azienda e amministrazione potrebbero dedicare una giornata di presentazione riservata proprio ai cittadini della zona, in una “atto di restituzione” che sugellerà un percorso lungo anni.

Il progetto

Il progetto complessivo ha un valore di quasi 4 milioni e mezzo di euro, di cui circa 2 finanziati con fondi del Pnrr. Il cantiere è stato affidato alla ditta Cospef di Genova.

Dopo le demolizioni necessarie – è stata anche abbattuto l’iconico ma vetusto moncone di ciminiera in mattoni dell’ex impianto – il cantiere ha costruito un nuovo stabile, che diventerà la sede del centro del riuso, capace di valorizzare oggetti e materiali ancora utilizzabili in qualche modo.

A fianco, sono in fase di completamento anche i lavori di potenziamento e riqualificazione degli spazi dell’isola ecologica, che vedranno così una miglior gestione dell’area, guadagnando spazio e soprattutto un accessibilità meno complicata e più sicura.