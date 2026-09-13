Violenza di genere, nuovo bando da 614mila euro per costruire case rifugio

Genova. Nuovo bando regionale da oltre 614mila euro per la realizzazione di case rifugio per donne vittima di violenza.

Grazie alle risorse ministeriali destinate alla Liguria nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, la Regione ha pubblicato un avviso rivolto agli enti del terzo settore, che si aggiunge a quello ancora aperto rivolto alle amministrazioni comunali.

“L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rete di protezione e garantire alle donne vittime di violenza e ai loro figli luoghi sicuri, adeguati e capaci di offrire accoglienza e sostegno nel momento più difficile del loro percorso”, ha detto la vicepresidente della Regione Liguria con delega alle pari opportunità, Simona Ferro.

“Con questo nuovo bando – prosegue Ferro – vogliamo valorizzare ancora una volta il ruolo della rete antiviolenza e garantire alle vittime la possibilità di ricominciare, rafforzando ulteriormente il nostro impegno affinché nessuna donna che decide di uscire dalla violenza sia lasciata sola. Mettere a disposizione nuove risorse significa aumentare le opportunità di presa in carico e offrire risposte sempre più tempestive alle donne che hanno bisogno di allontanarsi da situazioni di pericolo. La Liguria continuerà a lavorare con determinazione per costruire una rete di protezione sempre più forte, presente e vicina alle donne e ai loro figli”.