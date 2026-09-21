Violenza a bordo di un autobus Amt a Begato, rissa tra ragazzi poi uno minaccia l’autista

Genova. Un autobus Amt danneggiato con molti vetri rotti, sangue per terra, un autista minacciato: è quanto accaduto nella serata di domenica 20 settembre a Begato, in Valpolcevera, a bordo del mezzo pubblico.

In via Linneo, sulla linea 670 – la notturna del 270 – secondo quanto segnalato dal sindacato Ugl, si è verificata una rissa tra alcuni ragazzi. La lite è avvenuta a bordo, in mezzo ad altri passeggeri, iniziata mentre il mezzo era in corsa.

A un certo punto alcuni giovani sono scesi mentre altri, tre, sono rimasti sull’autobus. Uno dei tre ha minacciato l’autista, sempre secondo quanto riportato dal sindacato, mostrandogli una cintura e salendo sul cruscotto. Gli altri intanto spaccavano i vetri del bus.

Per fermare la follia sono arrivate le forze dell’ordine, con quattro volanti della polizia, e hanno fermato due giovani, minori di origine straniera. I due ragazzi sono stati portati in questura, dove sono stati anche convocati i familiari.

Sul posto anche la polizia scientifica. Gli agenti si stanno occupando anche dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e del riscontro delle informazioni raccolte dai testimoni.

“Un altro episodio che evidenzia il clima in cui devono lavorare gli autisti – dice Roberto Piccardo, Ugl – continuiamo a ribadire la necessità di autorità a bordo nelle ore notturne, bisogna fare qualcosa prima che accada l’irreparabile”.

Dopo l’episodio di ieri sera il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua ha depositato la richiesta di una commissione comunale sul tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici: “Non possiamo permettere che i nostri quartieri e le linee serali e notturne si trasformino in zone prive di controllo, dove gli autisti lavorano sotto costante minaccia e i cittadini si sentono insicuri”.