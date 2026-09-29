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Sturla, partiti i primi interventi di messa in sicurezza sul viadotto di via Caprera fotogallery

Dureranno tre settimane: la struttura è stata classificata con la classe di attenzione alta

Lavori viadotto via Caprera

Genova. Partiti i lavori per il viadotto di via Caprera, a Sturla, la grande infrastruttura stradale che salta piazza Cadevilla: si tratta dei primi interventi per la messa in sicurezza dell’opera, recentemente finita nella lita delle strutture a rischio, secondo i nuovi parametri della normativa nazionale.

I primi lavori dureranno circa tre settimane e provvederanno alla prima fase di stabilizzazione della struttura, che nei mesi scorsi aveva “perso” diversi calcinacci. Il ponte, a seguito delle ispezioni sull’impalcato è stato in precedenza derubricato con attibuzione di classi di attenzione alta, anche se non risultano informative urgenti per l’opera.

Poi ad agosto scorso la caduta dei calcinacci su piazza Cadevilla dal ponte sovrastante, che ha reso necessario prima l’intervento dei vigili del Fuoco, che disponevano l’interdizione di una delle due corsie sul lato levante della piazza Cadevilla (porzione dell’area sottostante il ponte), e poi l’istituzione di un senso unico alternato a vista nel punto maggiormente sicuro, in attesa di provvedimenti successivi.

Oggi la comunicazione da parte dell’assessore Massimo Ferrante, attraverso i suoi canali social: “Successivamente all’intervento di agosto, si è provveduto a richiedere alla società in house Aster di integrare il parziale transennamento della piazza sottostante con un passaggio pedonale protetto nella porzione di carreggiata attualmente libera. Per garantire i primi interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura è stato programmato un intervento tramite l’’Accordo Quadro Giunti e Impalcati Stradali”. Le aree sono consegnate all’impresa esecutrice a partire dal giorno 28 settembre p.v. Si stima che le lavorazioni possano durare tra settimane”.

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