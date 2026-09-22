Viabilità “impossibile” in Valpolcevera, al via il tavolo tecnico tra Comune e Municipio

Genova. “Siamo perfettamente consapevoli dei disagi patiti ogni giorno dagli abitanti della Valpolcevera a causa dei numerosi cantieri che, ormai da diversi anni, impattano su questa porzione del territorio comunale la quale, come ricorda sempre giustamente la sindaca Salis, ha pagato e continua a pagare un prezzo molto alto per la crescita della nostra città. Per questo, nell’ottica di allinearci ancora di più con il municipio quinto, e in totale sinergia con quest’ultimo e in particolare con il presidente Versace, che ringrazio per la disponibilità, sono felice di annunciare la costituzione, da parte della nostra amministrazione, di un tavolo tecnico dedicato per affrontare e risolvere le problematiche di mobilità, trasporto pubblico compreso, che interessano la Valpolcevera, ripercuotendosi sul resto della città e sugli altri Comuni immediatamente a monte del nostro territorio”. Lo dichiata l’assessore comunale alla Mobilità, Emilio Robotti.

“Il tavolo, che si riunirà per la prima volta nei prossimi giorni, si aggiornerà ogni due settimane – spiega l’assessore Robotti – e vedrà, secondo un approccio integrato, la partecipazione mia, dei tecnici degli uffici comunali delle direzioni Regolazione e mobilità, del municipio Valpolcevera e della polizia locale. Ogni volta verrà fatto il punto della situazione, analizzando insieme l’impatto sulla mobilità prodotto dai vecchi e nuovi cantieri, e concertando, in base ai dati raccolti e ai pareri tecnici formulati dagli uffici, ogni misura utile ad aumentare la fluidità del traffico e ad ottimizzare il servizio di trasporto pubblico, a beneficio di chi vive, lavora e attraversa quotidianamente le strade della Valpolcevera”.

“Con questa nuova iniziativa – conclude Robotti – andiamo a rafforzare ulteriormente il dialogo con il municipio Valpolcevera che, in ragione della sua immediata prossimità alla vita delle cittadine e dei cittadini della valle, e alle esigenze quotidiane di attività professionali e imprese, ci aiuterà ad ascoltare e a raccogliere le segnalazioni provenienti dal territorio, per promuovere una gestione sempre più condivisa, attenta e capillare delle criticità sulla mobilità urbana prodotte inevitabilmente dalle grandi opere pubbliche”.

“Accogliamo con grande favore la costituzione di questo tavolo tecnico, che conferma il rapporto sinergico e la collaborazione tra il municipio e l’amministrazione comunale nell’affrontare le criticità della mobilità in Valpolcevera. La cadenza quindicinale e il coinvolgimento diretto dei tecnici ci permetteranno di mantenere costante l’attenzione sui problemi del territorio, condividendo dati, segnalazioni e possibili soluzioni. Ringrazio l’assessore Robotti per la disponibilità e per aver accolto la nostra esigenza di un confronto strutturato e continuativo: la Valpolcevera ha bisogno di risposte tempestive e di un ascolto capillare, soprattutto in una fase caratterizzata dalla presenza di numerosi cantieri. Come Municipio continueremo a fare la nostra parte, portando al tavolo le istanze di cittadine, cittadini, attività economiche e lavoratori della valle”, commenta il presidente del municipio Valpolcevera Michele Versace.