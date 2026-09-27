Valpolcevera, sei mosse per migliorare la viabilità: avviata la cabina di regia tra Comune e municipio

Genova. Sei mosse per iniziare a cambiare la gestione della viabilità in Valpolcevera: è l’esito della prima riunione nuova cabina di regia permanente sulla mobilità, promossa dal Comune di Genova in stretta sinergia con il municipio.

L’organismo, coordinato dall’assessore comunale alla Mobilità Emilio Robotti e dal presidente del municipio Michele Versace, vede la partecipazione delle direzioni tecniche comunali e della polizia locale, ed è nato l’obiettivo di superare la perenne gestione emergenziale del traffico causata dall’imponente presenza di cantieri locali e di rilevanza nazionale.

Il tavolo di lavoro, che si riunirà ogni quindici giorni, ha tradotto le segnalazioni arrivate da cittadini, associazioni e comitati di quartiere in sei interventi immediati volti ad alleggerire la pressione sul traffico della vallata.

Tra le prime misure decise c’è il ripristino del semaforo pedonale a chiamata tra salita Inferiore di Murta e via Polonio, una soluzione pensata per abbattere le code lungo la direttrice mare-monte evitando lo scatto del rosso in assenza di pedoni, affiancata dall’introduzione dell’obbligo di svolta a destra da salita Inferiore di Murta e dalla revisione della relativa segnaletica.

Parallelamente, gli uffici tecnici hanno avviato uno studio di fattibilità per valutare il ritorno al doppio senso di marcia lungo le strade di sponda di via Perlasca e via 30 Giugno 1960, un ripristino della viabilità precedente alla caduta del ponte Morandi che servirebbe a decongestionare il delicato snodo della rotonda di via Polonio.

Il piano d’azione punta anche al coinvolgimento diretto della società Ire all’interno della cabina di regia, così da pianificare misure specifiche capaci di mitigare l’impatto dei mezzi d’opera impegnati nelle grandi riqualificazioni urbane di Certosa, Rivarolo e Sampierdarena.

Sul fronte della sicurezza stradale a Bolzaneto, verranno adottati correttivi specifici per i mezzi pesanti nell’area tra via alle Antiche Bratte e la rampa dei Mercati Generali, dove le manovre degli autoarticolati rischiano di danneggiare le infrastrutture esistenti.

Infine, la cabina di regia ha stabilito un monitoraggio speciale sui cantieri già attivi in via Polonio e San Quirico e programmato un coordinamento preventivo tra uffici, imprese e istituzioni in vista dei futuri interventi previsti nell’asse viario compreso tra via Perlasca, via Rossini e via Torbella.

“La prima riunione della nuova cabina di regia sulla mobilità in Valpolcevera, da noi fortemente voluta insieme al municipio, ha già prodotto i primi risultati concreti – dice l’assessore comunale Emilio Robotti – abbiamo messo a sistema il lavoro svolto in questi mesi, adottando un approccio operativo integrato che va a incrociare analisi dei dati, condivisione delle informazioni, raccolta delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, confronto tra diverse proposte e approvazione di decisioni operative. Il tutto nel quadro di una progettazione complessiva della mobilità futura in Valpolcevera che punta, nel medio e lungo periodo, a lasciarsi alle spalle la gestione di un’emergenza che dura ormai da tanti anni e vede la presenza di numerosi cantieri, di cui alcuni di importanza strategica nazionale, con un impatto pesantissimo sul territorio e sulla vita quotidiana delle persone”.

“Insieme ai temi specifici che abbiamo affrontato insieme al presidente Versace e ai tecnici del Comune – sottolinea Robotti – temi che si aggiungono ai numerosi e rilevanti correttivi già apportati in quest’ultimo anno su segnaletica, semafori e, soprattutto, al progetto della pista ciclabile per trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutti gli utenti della strada, c’è una questione dirimente a cui, come amministrazione, teniamo in modo particolare: il rapporto con comitati, associazioni, cittadine e cittadini. Le decisioni operative approvate dalla nuova cabina di regia sono il risultato delle preziose segnalazioni provenienti della comunità locale, rispetto alla quale ascolto e confronto sono e continueranno a restare fondamentali. Tuttavia, la nuova cabina di regia resta, almeno a oggi, un tavolo strettamente tecnico ed operativo, il quale tuttavia terrà in grande considerazione, come avvenuto nella prima riunione, le istanze espresse dalla cittadinanza, che ringraziamo per il generoso e infaticabile lavoro di monitoraggio dei cantieri in Valpolcevera e delle ripercussioni che questi comportano a livello viabilistico”.

Il presidente del municipio Valpolcevera, Michele Versace, aggiune: “In questo primo incontro abbiamo affrontato alcune delle problematiche che insistono sulla direttrice Pontedecimo-Trasta, con particolare riferimento a via Polonio, dove intanto si provvederà nell’immediato a impostare il semaforo in corrispondenza della passerella pedonale, “a chiamata”, evitando così il rosso in mancanza di pedoni”.

“Abbiamo poi prospettato alcune soluzioni relative al ritorno alla viabilità pre-Morandi delle strade di sponda e alla situazione dello snodo dei Mercati Generali a Bolzaneto, con un focus particolare sull’accesso alla rampa in discesa per i mezzi pesanti: su entrambe le questioni siamo in attesa delle considerazioni tecniche”, conclude.