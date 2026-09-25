Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per cantieri dal 25 settembre al 1 ottobre e oltre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 25 settembre al 1° ottobre, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Fino al 17 ottobre, in via Roma, adeguamento della fermata 430 previsto dal progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

2) Fino al 31 ottobre, in largo della Zecca, adeguamento della fermata 432 sempre nell’ambito del progetto dei 4 Assi

3) Domenica 27 settembre, nella zona di corso Italia, l’evento sportivo “Dream Run” con temporanei divieti di sosta e transito

Domenica 27 settembre, a Sampierdarena, divieti temporanei di transito e sosta nella zona che ospiterà la Fiera di SS. Cosma e Damiano 4), a, divieti temporanei di transito e sosta nella zona che ospiterà la

5) Lunedì 28 settembre, cambia la viabilità in un tratto di corso Podestà per l’evento “Non ti scordar di me” promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti

6) Si ricorda inoltre, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, il divieto di transito in alcune strade di Rivarolo per la messa in opera del nuovo impalcato ferroviario, nel quadro dei lavori del Terzo Valico – Nodo Ferroviario di Genova condotti da Cociv.

Nel dettaglio:

1) VIA ROMA – LAVORI ADEGUAMENTO FERMATA 430 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino al 17 ottobre in via Roma, nel tratto compreso tra il civico 5 e piazza Corvetto, per i lavori di adeguamento della fermata 430 nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, entrano in vigore le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. l’area di fermata del TPL Roma/Corvetto (cod. 430) è temporaneamente spostata immediatamente a levante della sua attuale posizione.

2) LARGO DELLA ZECCA – LAVORI FERMATA 432 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino al 31 ottobre in largo della Zecca, nel tratto compreso tra galleria Giuseppe Garibaldi e via di Vallechiara, per i lavori di adeguamento della fermata 432 nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. temporaneo spostamento della fermata del TPL Zecca/Carmine (cod. 432) a levante della sua attuale posizione.

Contestualmente, nel tratto di galleria Giuseppe Garibaldi in avvicinamento alle aree di cantiere, è istituito il limite massimo di velocità 30 km/h per i veicoli diretti verso ponente.

3) DOMENICA 27 SETTEMBRE – CORSI MARCONI E ITALIA, VIE CAPPELLO E MEDAGLIE D’ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE – EVENTO “DREAM RUN”

Domenica 27 settembre nella zona di corso Italia, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione podistica “Dream Run”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle sottoindicate fasce orarie saranno adottati i seguenti provvedimenti:

– dalle ore 6.00 alle ore 13.30 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti in:

1. corso Marconi carreggiata mare, direzione levante negli stalli di sosta compresi tra l’intersezione con via Rimassa fino alla fine del corso

2. corso Italia carreggiata mare, con direzione levante, tutto il corso

3. via Cappello, tutta la via

4. via Medaglie d’oro di Lunga Navigazione, tutta la via.

– dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e comunque sino a cessate esigenze, per il passaggio della corsa, divieto di transito in:

1. corso Marconi, carreggiata mare con direzione levante subito dopo l’intersezione con via Rimassa e fino alla fine del corso

2. corso Italia carreggiata mare, con direzione levante, tutto il corso.

Inoltre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e comunque sino a cessate esigenze:

1. soppressione della pista ciclabile di corso Marconi lato mare (a partire da subito dopo l’intersezione con via Rimassa) e per tutta corso Italia

2. istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra da corso Marconi con direzione levante su via Rimassa o su corso Marconi direzione ponente

3. istituzione dell’obbligo di svolta a destra in direzione ponente per i veicoli provenienti da via Casaregis all’intersezione con corso Marconi

4. istituzione dell’obbligo di svolta a destra con direzione ponente in via Piave all’intersezione con corso Italia

5. istituzione dell’obbligo di svolta a destra da viale Nazario Sauro con direzione mare su corso Italia (con direzione ponente)

6. istituzione dell’obbligo di svolta a destra con direzione ponente in via Don Minzoni all’intersezione con corso Italia

7. istituzione dell’obbligo di svolta a destra con direzione ponente in via Giordano Bruno all’intersezione con corso Italia.

Dovranno essere prontamente ottemperate tutte le prescrizioni, anche orali, che gli agenti della Polizia Locale dovessero impartire durante il loro servizio.

4) SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE – SAMPIERDARENA – EVENTO “FIERA DI SS. COSMA E DAMIANO”

A partire dalle ore 23.00 di sabato 26 settembre, per consentire il regolare svolgimento, a Sampierdarena, della Fiera di SS. Cosma e Damiano, nei sottoelencati tratti stradali e nelle sottoindicate fasce orarie entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

– via Sampierdarena, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa/via Avio e piazzetta dei Minolli, e

– via G. Giovanetti, nel tratto compreso tra via G. Buranello e via Sampierdarena:

– dalle ore 23.00 di sabato 26 settembre alle ore 22.00 di domenica 27 settembre:

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli non autorizzati.

– dalle ore 5.30 alle ore 22.00 di domenica 27 settembre:

divieto di circolazione.

5) LUNEDÌ 28 SETTEMBRE – CORSO PODESTÀ – EVENTO “NON TI SCORDAR DI ME – FONDAZIONE GIGI GHIROTTI”

Lunedì 28 settembre in corso Andrea Podestà, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Non ti scordar di me – Fondazione Gigi Ghirotti”, nei sottoelencati tratti stradali, e nelle sottoindicate fasce orarie, scattano le seguenti prescrizioni:

– tra le 8.00 e le 17.00, lato levante di corso Podestà, nel tratto tra via Bartolomeo Bosco e salita Salvatore Viale:

divieto di sosta.

– dalle 10.00 alle 16.00, corsia e marciapiede lato levante di corso Podestà, nel tratto tra via Bartolomeo Bosco e salita Salvatore Viale:

divieto di transito con istituzione nello stesso del senso unico alternato.

6) VIE 30 GIUGNO 1960, PERLASCA, AL PONTE POLCEVERA, DELLA SUPERBA – MESSA IN OPERA NUOVO IMPALCATO FERROVIARIO

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, tra le 21.00 e le 5.00, alcune strade del quartiere di Rivarolo, in Valpolcevera, saranno oggetto di un’interdizione temporanea al transito, veicolare e pedonale, per consentire l’esecuzione delle attività di messa in opera del nuovo impalcato ferroviario, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi – Nodo Ferroviario di Genova eseguiti da Cociv.

Le vie interessate, solo ed esclusivamente nei tratti sottoindicati e secondo le modalità sottoriportate, saranno:

– via 30 giugno 1960

– via Perlasca

– via al ponte Polcevera

– via della Superba.

Per tutta la durata dei lavori, sarà attivo nella zona un presidio della Polizia Locale per monitorare l’area interessata dalle chiusure.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le modifiche alla viabilità in programma nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, fascia oraria 21.00/5.00:

VIA 30 GIUGNO 1960:

1. tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni:

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere)

2. tratto compreso tra rotatoria via Ferri/San Donà di Piave e Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di Polizia Stradale e secondo la regolamentazione vigente)

3. tratto compreso tra ponte Monsignor Oscar Romero e via al Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte.

VIA GIORGIO PERLASCA:

1. tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni:

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere)

2. tratto compreso tra l’intersezione con via Ugo Polonio e via Francesco Campora:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice monte–mare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di polizia stradale e secondo la regolamentazione vigente. Ai veicoli autorizzati è consentita la svolta verso sinistra in corrispondenza dei varchi carrabili autorizzati)

3. tratto sottostante via al Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte. L’accesso alle attività commerciali nelle aree sottostanti via la Ponte Polcevera è garantito e salvaguardato con l’ausilio d’idonei movieri/operatori Polizia Stradale.

VIA AL PONTE POLCEVERA, nella rampa discendente che adduce a via Perlasca:

divieto di circolazione veicolare e pedonale.

VIA DELLA SUPERBA, nel tratto compreso tra rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti:

divieto di circolazione veicolare.