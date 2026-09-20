Genova. Oggi Via XX Settembre diventa una strada semi pedonale, solo per un giorno, in occasione della settimana europea della mobilità, partita il 16 settembre e in programma sino al 22. Dalle 10 alle 19, piazza De Ferrari e la prima porzione di via XX Settembre diventeranno una grande area pedonale e ciclabile per l’evento “Tutti in via Venti il Venti Settembre”, un totale di 300 metri chiusi al traffico per immaginare una città pedonale, in coordinamento con lo SportCity Day, con prove delle bici elettriche degli operatori di bike sharing.

In occasione della chiusura, anche gli autobus cambiano percorso per una giornata: coinvolte le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus.

Via XX Settembre pedonale, le modifiche ai bus

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguono per via Dante, piazza Dante, via Fieschi, Via XX settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via Ceccardi, piazza Dante, dove riprendono regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante riprendono regolare percorso.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante dove effettuano fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

Linea Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.