Via Delle Fontane chiusa in direzione mare per 10 notti: cosa cambia per bus e mezzi privati

Genova. Dal 7 al 18 settembre, esclusi i giorni festivi, per lavori notturni di canalizzazione e posa di cavo in media tensione, solo ed esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, il transito veicolare sarà interdetto in direzione mare, verso via Gramsci. In alternativa, sarà consentito percorrere via Balbi.

Nel dettaglio, nei sottoelencati tratti stradali, tutte le disposizioni che entreranno in vigore:

– via delle Fontane:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. senso unico di marcia con direzione mare/monte

3. obbligo di svoltare verso monte per i veicoli che, dagli stacchi laterali e/o dalle proprietà laterali carrabili autorizzate, si immettono su via delle Fontane (direzione piazza della Nunziata).

– piazza Andorlini:

obbligo di dare la precedenza e di andare diritto, in piazza della Nunziata, all’intersezione con via delle Fontane.

– via Balbi:

transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via delle Fontane in direzione Ponente, nelle notti indicate di seguito le linee Amt 18 e 18/ modificheranno il percorso:

• dalle ore 20.00 del 7 settembre alle ore 6.00 dell’8 settembre;

• dalle ore 20.00 dell’8 settembre alle ore 6.00 del 9 settembre;

• dalle ore 20.00 del 9 settembre alle ore 6.00 del 10 settembre;

• dalle ore 20.00 del 10 settembre alle ore 6.00 dell’11 settembre;

• dalle ore 20.00 dell’11 settembre alle ore 6.00 del 12 settembre;

• dalle ore 20.00 del 14 settembre alle ore 6.00 del 15 settembre;

• dalle ore 20.00 del 15 settembre alle ore 6.00 del 16 settembre;

• dalle ore 20.00 del 16 settembre alle ore 6.00 del 17 settembre;

• dalle ore 20.00 del 17 settembre alle ore 6.00 del 18 settembre;

• dalle ore 20.00 del 18 settembre alle ore 6.00 del 19 settembre.

Direzione Ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto e via Buozzi, dove riprenderanno il regolare percorso.

Direzione Centro: percorso regolare.