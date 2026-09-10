Vetri rotti e scooter buttati a terra, denunciato un 24enne in centro storico

Genova. Un vetro rotto, scooter gettati a terra e un parabrezza infranto. È il bilancio del “raid” compiuto la notte scorsa da un giovane di 24 anni, denunciato dalla polizia.

La segnalazione è arrivata da via dei Giustiniani, in centro storico: alcune persone hanno chiesto l’intervento della polizia dopo avere sentito i rumori in strada.

Arrivati sul posto gli agenti hanno rintracciato un 24enne cittadino senegalese che aveva appena infranto la vetrina di una trattoria e il parabrezza di un furgone per poi far cadere a terra sei motorini parcheggiati.

Il presunto giovane è stato portato in questura e denunciato a piede libero per danneggiamento.