Vela: Marcello De Gaspari si aggiudica il Campionato italiano Dinghy 12′

Loano. Marcello De Gaspari è il nuovo Campione Italiano Dinghy 12′ 2026. Il velista della Lega Navale Italiana di Genova, appartenente alla flotta Dinghy Team Tigullio del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, ha conquistato il titolo a Marina di Loano al termine di quattro prove, disputate in condizioni caratterizzate da vento debole e discontinuo. De Gasperi, in regata con il Lillia in vetroresina e legno Irene, si è aggiudicato anche la Coppa Barone Girolamo Vannucci, riservata al vincitore del Campionato Italiano.

Organizzato dal Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Marina di Loano, Circolo Nautico Ceriale e Circolo Nautico Albenga e valido anche come quarta tappa della Coppa Italia 2026, il 91° Campionato Italiano Dinghy 12′ ha riunito 65 equipaggi provenienti da tutta Italia e dalla Bretagna.

La giornata inaugurale di giovedì 3 settembre non ha consentito di portare a termine nessuna prova. Il Comitato di Regata ha tentato per tre volte di dare il via alle regate, ma il progressivo calo del vento ha impedito il regolare svolgimento del programma.

Venerdì 4 settembre sono state disputate due prove. La prima è stata vinta da Michele Quaglia, del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, sul Lillia in vetroresina Carlito’s Waves. Nella seconda si è imposto Massimo Schiavon, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, sul Lillia in vetroresina Come Minimo. Al termine della giornata Gin Gazzolo, sul Sant’Orsola in vetroresina e legno Pallino, occupava la prima posizione della classifica provvisoria.

Sabato 5 settembre, dopo un iniziale rientro in porto dovuto all’assenza di vento, la flotta è tornata sul campo di regata e ha potuto disputare altre due regate. La terza prova del programma è stata vinta da Antonio Iacometti, della Compagnia della Vela Forte dei Marmi, sul Lillia in vetroresina Oliver. Nell’ultima prova si è imposto Alberto Patrone, del Club Velico Cogoleto, sul Dinghy classico Colombo Damina. Il completamento della quarta prova ha consentito l’applicazione dello scarto e la definizione della classifica finale. Marcello De Gaspari ha conquistato il titolo assoluto precedendo Antonio Iacometti e Federico Pilo Pais, del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, in regata sul Lillia in vetroresina Blu Amnesia.

Classifica generale assoluta

Marcello De Gaspari – Campione Italiano e primo Master 65+

Antonio Iacometti

Federico Pilo Pais

Massimo Schiavon

Vittorio D’Albertas

Vittorio Macchiarella

Michele Quaglia

Gin Gazzolo

Vincenzo Penagini – primo Supermaster 75+

Alberto Patrone

La classifica finale completa è disponibile al link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/14471/event

Categoria Dinghy Classici

Alberto Patrone – Campione Italiano Dinghy Classico

Andrea Falciola

Fabio Mangione

Alberto Patrone si è inoltre aggiudicato il Trofeo Silvio Gotuzzo, riservato al primo concorrente classificato su un Dinghy Classico.

Il premio Legend, destinato ai timonieri over 80, è stato assegnato a Gaetano Allodi della Lega Navale Italiana di Napoli, che ha concluso il Campionato al 29° posto assoluto.

Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati assegnati anche i tradizionali premi challenge della Classe:

il Trofeo Francesco Bariffi, riservato al primo concorrente su un Dinghy Classico d’Epoca, è stato vinto da Titti Carmagnani con Scignoria, imbarcazione del 1965.

il Trofeo Daccà, destinato al primo timoniere under 40, è stato assegnato ad Antonio Iacometti;

il Trofeo Guerrino Pifferi, riservato al primo concorrente della flotta del Garda, è stato vinto da Marco Dubbini;

il Trofeo Mario Catalano, destinato al primo equipaggio femminile italiano classificato, è stato assegnato a Francesca Lodigiani, unica concorrente femminile in gara;

il Trofeo Carlo Moschioni, riservato al primo concorrente della flotta del Lario, è stato vinto da Vito Moschioni, davanti a Pierluigi Puthod e Gianluigi Rudoni.

È stata inoltre assegnata per la prima volta la Coppa istituita da Gin Gazzolo in memoria del nonno, il capitano di lungo corso e Cap-Hornier Luigi Gazzolo (1881-1947), destinata ai migliori classificati tra i tesserati della Lega Navale Italiana. Il riconoscimento è andato a Marcello De Gaspari della Lega Navale Italiana di Genova, Gin Gazzolo della Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure e Francesco Cinque della Lega Navale Italiana di Anzio.

“Marcello De Gaspari velista di lungo corso di classi olimpiche e d’altura, con il titolo italiano 2026 completa una progressione di successi che in Dinghy l’hanno visto terzo ai Campionati di Santa Marinella 2023 e Bari 2025, primo al Bombolino 2025 e vincitore della Coppa Roberto Sestini 2026. Bello vedere sul secondo gradino del podio il “giovane” Antonio Iacometti e sul terzo il Campione Italiano giusto di 30 anni fa Federico Pilo Pais. – commenta il Segretario di Classe Francesca Lodigiani – Un Campionato portato a casa nonostante il meteo complicato di questa anomala rovente estate. Grazie di cuore al Circolo Nautico Loano, alla Marina di Loano e al Comune che con una collaborazione fattiva e costruttiva sono riusciti nella non facile impresa di accogliere 65 concorrenti con spazi comodi per carrelli stradali, auto, camper e barche e grazie alla Marina di Loano per la fornitura di servizi come i punti acqua per sciacquare le barche, i bagni e un grande scivolo per il varo e l’ alaggio dei 65 Dinghy, operazione non banale nella quale ha operato col sorriso la “Banda dello Scaletto”, nutrito gruppo intergenerazionale formato da soci, dirigenti del Circolo, giovanissimi atleti e volontari polietnici. ”

Il Consigliere del Circolo Nautico Loano Simone Migliavacca al termine della cerimonia di premiazione ha dichiarato: “Organizzare il Campionato Italiano Dinghy a soli 21 anni è stata per me un’esperienza importante e una grande responsabilità. Dopo mesi di preparazione, vedere Loano ospitare un evento di questo livello e tutto il nostro staff lavorare insieme è stata la soddisfazione più grande. Il campionato è andato molto bene e ha dimostrato le capacità organizzative del Circolo Nautico Loano e l’accoglienza di Marina di Loano e della nostra città. Il risultato è merito di un grande lavoro di squadra, sia in mare che a terra. Personalmente porto a casa un’esperienza che mi ha fatto crescere molto e che spero sia solo l’inizio di altri importanti eventi organizzati a Loano.”

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Dinghy 12′ sarà la 92ª edizione, in programma a Maccagno sul Lago Maggiore.