Vapori tossici in una lavanderia a Campo Ligure: tre lavoratori intossicati portati al pronto soccorso

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina alle 12.30 a Campo Ligure, dove in una lavanderia industriale si sono miscelate accidentalmente due sostanze chimiche che hanno sprigionato vapori tossici all’interno dello stabilimento.

Le procedure di emergenza sono scattate immediatamente, con l’arrivo sul posto dei medici del 118 e dei vigili del fuoco di Genova, che hanno provveduto alla bonifica del sito.

Tre lavoratori, tre uomini tra i 30 e 40 anni, sono rimasti lievemente intossicati dopo aver respirato i vapori: per loro, dopo i primi soccorsi sul posto, è scattato il ricovero all’ospedale in codice verde per accertamenti.