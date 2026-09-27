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Niente da fare

Esce di strada con l’auto e muore, il dramma sabato sera a Uscio sulla strada provinciale

Probabile che per l'uomo, di circa 60 anni, sia stato fatale un malore mentre era al volante

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Genova. Dramma nella serata di sabato a Uscio, nell’immediato entroterra del levante. Un uomo di circa 60 è morto in seguito a un incidente stradale sulla strada provinciale 333, che in quel tratto si chiama via Bianchi.

Secondo una prima ricostruzione è probabile che la causa dell’incidente sia stato un malore che poi è risultato fatale. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 60enne non c’era più nulla da fare: è deceduto poco dopo.

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 21. Sul posto oltre ai medici e ai militi della Croce Rossa di Gattorna, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

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