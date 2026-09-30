Università di Genova, ecco la squadra del nuovo rettore Uccelli: “L’ateneo recuperi il senso di appartenenza”

Genova. Felpa di Unige per tutti per affermare, anche dal punto di vista dell’immagine, lo spirito di appartenenza all’ateneo. “Che ultimamente si è un po’ perso, e invece vogliamo essere ostentatamente di Unige“. Il nuovo rettore dell’Università di Genova, Antonio Uccelli, ha presentato la sua nuova squadra di prorettrici e prorettori.
Tante donne, quanti uomini. Il nuovo corso partirà a novembre, alla scadenza del mandato di Federico Delfino. Riunioni una volta alla settimana. “Per scherzare le chiameremo consigli dei ministri – dice Uccelli – ma vogliamo che gli incontri siano frequenti perché il lavoro sarà serrato”. Gli incarichi avranno durata per l’intero rettorato fino al 31 ottobre 2032.
Tre figure confermate rispetto alla vecchia governance – Emanuela Sasso, sfidante di Uccelli alla corsa al rettorato e che sarà anche prorettrice vicaria, Fabrizio Benente e Adriana Del Borghi – mentre gli altri nomi e cognomi sono in parte new entry in parte promozioni da ruoli con deleghe.
Due le principali novità. Il prorettorato alla Gestione del personale e al benessere organizzativo, con l’economista Lara Penco a tenerne le briglie. Mentre Valentina Di Gregorio si occuperà alle relazioni con il territorio e la comunità studentesca: “L’obiettivo è fare sì che il territorio diventi davvero una sede in cui l’università è parte integrante e gli studenti sono cittadini. Temi che tanto hanno fatto discutere in campagna elettorale – dice Uccelli – come housing, studentati, mobilità, spazi, non si devono spegnere, l’ho detto a Bucci e Salis”.
“La nuova squadra nasce dalla volontà di valorizzare quanto di positivo è stato costruito negli ultimi anni e, allo stesso tempo, imprimere una nuova organizzazione al lavoro della governance, attraverso una più forte condivisione della visione strategica, delle decisioni e degli obiettivi dell’ateneo”, continua il neo-rettore.
Tra i nomi “notevoli” quello di Gerolamo Taccogna, avvocato e giurista, attuale presidente di Filse: sarà pro rettore agli Affari Legali. Piuttosto significativa anche la presenza di Sergio Martinoia, ordinario di Bioingegneria al Dibris e da tempo vicino a Uccelli nel progetto nazionale sulle neuroscienze Mnesys. Il rettore Antonio Uccelli, che è neurologo ed è stato direttore scientifico del San Martino, terrà per sé la delega alla Sanità.
Le prorettrici e i prorettori Unige
Emanuela Sasso – Prorettrice vicaria con delega alla programmazione strategica e al bilancio
Dipartimento di matematica – DIMA
Docente di Probabilità e statistica matematica
(già Prorettrice alla programmazione)
Fabrizio Benente – Prorettore alla terza missione e impatto sociale
Dipartimento di antichità, filosofia e storia – DAFIST
Docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale
(già Prorettore alla terza missione)
Anna Bottasso – Prorettrice all’internazionalizzazione
Dipartimento di economia
Docente di Politica economica
Adriana Del Borghi – Prorettrice sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA
Docente di Ingegneria sanitaria-ambientale
(già Prorettrice alla sostenibilità)
Valentina Di Gregorio – Prorettrice alle relazioni con il territorio e con la comunità studentesca
Dipartimento di giurisprudenza
Docente di Diritto privato
Daniele Marrè – Prorettore all’innovazione digitale e semplificazione
Dipartimento di fisica – DIFI
Docente di Fisica sperimentale della materia e applicazioni
(già Delegato per l’assicurazione della qualità di Ateneo)
Sergio Martinoia – Prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS
Docente di Bioingegneria
Lara Penco – Prorettrice alla gestione del personale e al benessere organizzativo
Dipartimento di economia
Docente di Economia e gestione delle imprese
Ilaria Queirolo – Prorettrice alla didattica servizi agli studenti e diritto allo studio
Dipartimento di scienze politiche e internazionali – DiSPI
Docente di Diritto internazionale
Valter Scelsi – Prorettore al patrimonio architettonico e all’edilizia
Dipartimento architettura e design – DAD
Docente di Composizione architettonica e urbana
(già Delegato per il polo territoriale “Valletta Puggia” – Campus di Valletta Puggia e per il polo territoriale Facility Management “Valletta Puggia”)
Gerolamo Taccogna – Prorettore agli affari giuridici
Dipartimento di giurisprudenza
Docente di Diritto amministrativo e pubblico
La nuova organizzazione prevede un lavoro coordinato tra le diverse deleghe, attraverso incontri periodici della squadra rettorale e momenti costanti di confronto sulla programmazione e sull’attuazione delle linee strategiche dell’ateneo. Saranno nominati anche ulteriori delegati interni ai vari dipartimenti.