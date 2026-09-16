Università di Genova, laurea honoris causa a Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo

Genova. L’Università di Genova ha conferito la laurea honoris causa in Computer Engineering a Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Nel corso della cerimonia, Barrese ha tenuto la lectio magistralis “La tecnologia in banca e il suo rapporto con le persone: ieri, oggi e domani”, dedicata all’evoluzione del rapporto tra innovazione tecnologica e dimensione umana nel settore bancario.

Al centro dell’intervento, il ruolo dell’intelligenza artificiale e la necessità di mantenere ingegno umano, responsabilità individuale, pensiero critico e qualità delle relazioni come elementi fondamentali anche in un contesto di crescente digitalizzazione.

“La tecnologia non deve erodere la dimensione umana, ma potenziarla creando una prosperità condivisa a beneficio di comunità e di territori sociali, industriali e culturali”, ha affermato Barrese durante la lectio. Al termine della cerimonia ha inoltre dichiarato: “In un’epoca segnata da straordinarie trasformazioni tecnologiche, sono convinto che la sfida più importante non sia soltanto sviluppare strumenti sempre più evoluti, ma metterli al servizio di tutti in una modalità sostenibile e inclusiva”.

La cerimonia ha visto gli interventi del rettore Federico Delfino, della preside della Scuola Politecnica Patrizia Perego e del direttore del Dibris Sergio Martinoia. La laudatio è stata pronunciata da Davide Anguita, docente UniGe di Sistemi di elaborazione delle informazioni.