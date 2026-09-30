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Parapiglia

Ubriachi nel parcheggio del supermercato, scoppia la lite con i soccorritori: arrivano i carabinieri

Stando a quanto ricostruito, i dipendenti del supermercato hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza dei due, che all'arrivo dell'ambulanza hanno reagito con aggressività

Generico settembre 2026

Genova. Momenti di caos mercoledì pomeriggio in corso Europa, all’altezza del supermercato Coop. Diverse auto dei carabinieri sono arrivate sul posto dopo la segnalazione relativa a una lite nel piazzale che coinvolgeva alcuni soccorritori e due uomini.

Stando a quanto ricostruito, i dipendenti del supermercato hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza di due persone ubriache e in difficoltà nel parcheggio. È quindi arrivata l’ambulanza, ma nel vederla i due uomini avrebbero reagito con aggressività.

Sono dunque stati chiamati i carabinieri, che una volta sul posto hanno identificato i due. Uno è stato portato in ospedale per un controllo, l’altro in caserma per ulteriori accertamenti.

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