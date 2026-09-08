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Imprevisto

Turista si infortuna alla caviglia sul monte di Portofino, recuperato dal soccorso alpini

Il turista è stato medicato, l'arto è stato immobilizzato prima del trasporto su barella

soccorso alpino portofino

Genova. Intervento in zona Bocche sul monte di Portofino sul sentiero 106 per un escursionista messicano di 29 anni che si è procurato una distorsione alla caviglia destra e non riusciva più a proseguire.

Sul posto Soccorsa alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco e Volontari del Soccorso di Ruta. Il turista è stato medicato, l’arto è stato immobilizzato.

Quindi l’infortunato è stato sistemato su barella portantina e portato in località Costasecca a Santa Margherita. Da qui su un’ambulanza dei Volontari del soccorso di Ruta ha raggiunto l’ospedale di Lavagna per accertamenti.

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