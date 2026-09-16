Turismo, la Liguria porta a Parigi “Outdoor 365”: protagonisti mare, montagna e avventure

Parigi. Dalla costa alle Alpi, dai sentieri dell’entroterra alle falesie di Finale Ligure, la Liguria si presenta a IFTM Top Resa attraverso la sua offerta outdoor, con esperienze da vivere in ogni stagione. Regione Liguria è presente a Parigi con un proprio stand realizzato congiuntamente con il Comune di Genova e dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze turistiche.

Proprio alla proposta outdoor regionale è stata dedicata oggi la conferenza tenuta da Regione Liguria e Comune di Genova all’interno dell’area ENIT/Italia. Agli operatori francesi sono state presentate alcune delle principali esperienze legate alla natura e all’attività all’aria aperta, dal trekking al cicloturismo, dalla mountain bike all’arrampicata, fino a kayak, vela e snorkeling.

“Il tema scelto quest’anno da IFTM Top Resa, il valore del viaggio, si lega perfettamente al lavoro che stiamo portando avanti in Liguria. Il turismo nella nostra regione genera 6 miliardi di euro di valore aggiunto e rappresenta oltre l’11% dell’economia regionale: numeri che raccontano quanto questo settore sia strategico e quanto sia importante continuare a creare valore diffuso sui territori – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Con Liguria Outdoor 365 vogliamo presentare proprio questo modello: una regione che può essere vissuta dodici mesi l’anno, dove in uno spazio molto concentrato si passa dal mare alla montagna e dove attività come trekking, cicloturismo, mountain bike, arrampicata e sport acquatici diventano esperienze capaci di far scoprire anche borghi ed entroterra. Essere a Parigi significa portare questa proposta direttamente davanti agli operatori francesi e internazionali, lavorando sul trade per trasformare la promozione in prodotti turistici concreti e occasioni di viaggio. Il nostro obiettivo è ampliare sempre di più il racconto della Liguria: accanto alle località costiere più conosciute, vogliamo far scoprire una destinazione completa, sostenibile e capace di offrire esperienze diverse in ogni stagione”.

Tra i punti di forza presentati agli operatori francesi spicca il cicloturismo, una modalità privilegiata per scoprire le diverse anime del territorio, dalle scogliere sul mare ai selciati dell’entroterra. Oltre 40 chilometri di pista ciclabile sul mare e una rete di itinerari che comprende la Ciclovia del Ponente Ligure, la Ciclopedonale Maremonti nel Levante e la Ciclovia Tirrenica offrono percorsi adatti a diverse tipologie di viaggiatori, dalle famiglie ai cicloturisti, fino a chi sceglie l’e-bike. Un’offerta che unisce attività all’aria aperta, turismo slow e paesaggi costieri, permettendo di vivere la Liguria in modo sostenibile e da una prospettiva diversa.

A caratterizzare la proposta ligure è la varietà geografica concentrata in pochi chilometri: oltre 400 chilometri di Alta Via, 8 parchi regionali e la possibilità di passare dal mare alla montagna in circa 30 minuti rendono la regione la sintesi perfetta tra natura e sport. Un’offerta che trova in Finale Ligure uno dei suoi principali hub internazionali, grazie a oltre 3.000 vie di arrampicata e a un’ampia mappa di itinerari dedicati a bike, e-bike, trekking e kayak.

L’appuntamento di Parigi punta ad ampliare la percezione della Liguria sul mercato francese, affiancando alle celebri mete costiere della Riviera il patrimonio dell’entroterra e dello sport all’aria aperta. Il concept “Liguria Outdoor 365” sintetizza la volontà di promuovere queste esperienze lungo tutto l’arco dell’anno, valorizzando attività diverse a seconda delle stagioni.

La partecipazione a IFTM Top Resa rappresenta un’importante occasione di incontro con gli operatori professionali francesi e internazionali, in un mercato strategico per il turismo regionale, e consente di rafforzare il confronto diretto con il trade.

La fiera, in programma fino a domani, 17 settembre, al Paris Expo Porte de Versailles, riunisce infatti operatori professionali, destinazioni, tour operator, agenzie di viaggio, aziende del settore e media internazionali. L’edizione 2025 ha registrato oltre 32 mila professionisti del turismo, 177 destinazioni e più di 16 mila appuntamenti di lavoro. All’interno dello stand Liguria, insieme a Regione Liguria e Comune di Genova, sono presenti Mamberto DMC & Tour Operator, Hospitality & Experiences Cinque Terre Coast – Liguria Together e Agriturismo Fratelli Oddone.