Turismo, Genova unica città italiana finalista della competizione European Capitals of Tourism

Genova si conferma ancora una volta tra le città europee di riferimento per un turismo innovativo, accessibile e sostenibile. Per il quarto anno consecutivo, il capoluogo ligure entra, come unica città italiana, nella rosa delle finaliste della competizione European Capitals of Tourism, edizione 2027, annunciata dalla direzione generale per la Mobilità e i Trasporti (Dg Move) della Commissione Europea che gestisce la competizione.

“Un risultato che premia il percorso intrapreso dalla città e la capacità di coniugare la propria straordinaria identità storica, culturale con un modello di sviluppo turistico contemporaneo, attento all’innovazione, all’inclusione e alla sostenibilità – spiega il Comune -. La candidatura di Genova si basa sulla sua capacità di essere riuscita ad integrare con successo tecnologia, infrastrutture e servizi nella sua offerta turistica”.

“Il fatto che Genova si confermi nell’élite dell’innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta. La permanenza in questa shortlist è un obiettivo strategico – ha dichiarato l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – dimostra che la nostra visione è solida, il lavoro svolto in questo anno è stato costante e, soprattutto, che le motivazioni del nostro dossier sono diventate best practice ufficialmente promosse dalla Commissione Europea a beneficio di tutte le altre città. Un riconoscimento che conferma, in particolare, l’impatto concreto delle nostre politiche di turismo sostenibile e accessibile sul territorio”.

La dimensione europea della candidatura genovese trova conferma anche in questi giorni a Dubrovnik, dove una delegazione della città partecipa a un workshop internazionale dedicato allo scambio di buone pratiche, promosso dalla Commissione Europea e organizzato dalla città croata. All’appuntamento prendono parte complessivamente 19 città, tra cui Genova, in rappresentanza di 13 Paesi europei, insieme a Tampere (Finlandia), European Capital of Smart Tourism.