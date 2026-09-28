Tumore al seno, ottobre è il mese della prevenzione: a Genova visite gratuite

Genova. Torna anche per il 2026 la campagna Nastro Rosa della Lilt. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, e anche a Genova l’associazione offre per tutto il mese visite gratuite.
La campana Nastro Rosa inizia il primo ottobre con l’obiettivo di consentire a tutte le donne di prendersi cura di sé e di fare prevenzione. Tutte le maggiorenni che negli ultimi 12 mesi non hanno effettuato un controllo al seno possono richiedere una visita senologica gratuita nell’ambulatorio Lilt di Genova in via Bosco.
L’incidenza del tumore alla mammella oggi è di oltre 55.000 nuovi casi all’anno in Italia. Colpisce una donna su otto, ed è il carcinoma più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età. Grazie agli screening per la diagnosi precoce, nonostante l’aumento dell’incidenza, l’87% delle donne riesce a sconfiggere la malattia.