Truffa un anziano a Genova, fermato sul Flixbus con due chili d’oro: denunciato 39enne

Genova. Nel pomeriggio aveva truffato un anziano a Genova con il solito stratagemma del “finto carabiniere”, poi era salito sul bus per tornare a Napoli e consegnare i preziosi all’organizzazione criminale, una delle tante che operano in quella zona e sono specializzate in questo tipo di truffa.

L’uomo però, un 39enne è stato fermato e controllato dalla polizia stradale della Spezia nei pressi di Brugnato in A12.

A indirizzare gli agenti sono stati gli investigatori della squadra mobile genovese che stavano raccogliendo la denuncia della vittima e hanno intuito i movimenti del truffatore. Il 39enne ha confessato e consegnato il bottino: oltre due chili tra pietre preziose, anelli, bracciali, spille e collane in oro, svariate monete preziose e un orologio maschile di ingente valore, tutto per un valore di circa centomila euro.

Il 39enne è stato denunciato per ricettazione. I preziosi restituiti al legittimo proprietario.