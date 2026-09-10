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In autostrada

Truffa un anziano a Genova, fermato sul Flixbus con due chili d’oro: denunciato 39enne

Stava tornando a Napoli. Fermato dalla stradale grazie alle indicazioni della squadra mobile genovese, bottino da 100mila euro

truffa anziani
Genova. Nel pomeriggio aveva truffato un anziano a Genova con il solito stratagemma del “finto carabiniere”, poi era salito sul bus per tornare a Napoli e consegnare i preziosi all’organizzazione criminale, una delle tante che operano in quella zona e sono specializzate in questo tipo di truffa.
L’uomo però, un 39enne è stato fermato e controllato dalla polizia stradale della Spezia nei pressi di Brugnato in A12.
A indirizzare gli agenti sono stati gli investigatori della squadra mobile genovese che stavano raccogliendo la denuncia della vittima e hanno intuito i movimenti del truffatore. Il 39enne ha confessato e consegnato il bottino: oltre due chili tra pietre preziose, anelli, bracciali, spille e collane in oro, svariate monete preziose e un orologio maschile di ingente valore, tutto per un valore di circa centomila euro.
Il 39enne è stato denunciato per ricettazione. I preziosi restituiti al legittimo proprietario.
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