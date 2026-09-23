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Raggiro

“Sono un carabiniere”, e si fa consegnare i gioielli: sventata truffa a Nervi

La vittima è una donna di 86 anni che inizialmente è caduta nel raggiro, ma poi ha chiamato i figli. Nel frattempo i carabinieri, insospettiti, avevano già fermato i due truffatori

Generico settembre 2026

Genova. Truffa sventata ai danni di una donna di 86 anni residente a Nervi, raggirata con la tecnica del finto carabiniere.

A intervenire sono stati proprio i carabinieri, che martedì pomeriggio, durante un pattugliamento, hanno notato una macchina parcheggiata segnalata nei giorni precedenti come sospetta da alcuni residenti. A bordo era seduta una donna, che è stata poi raggiunta da un uomo uscito da un condominio.

I militari hanno deciso di fermare l’auto e controllare la coppia, formata da un 27enne ecuadoriano e da una 23enne italiana. Dentro hanno trovato diversi gioielli e hanno subito avviato le indagini per capire a chi appartenessero.

Hanno così scoperto che il 27enne si era presentato a casa dell’anziana come carabiniere, chiedendole i gioielli per fare dei non precisati accertamenti. La vittima ha così raccolto gli ori e glieli ha consegnati, ma poi si è insospettita e ha avvisato i figli, che hanno intuito la truffa. È partita allora la chiamata al 112, ma la coppia era già stata fermata. Oltre ai gioielli della donna in macchina c’erano anche 400 euro in contanti e altri monili, probabilmente provento di un’altra truffa.

I gioielli sono stati restituiti, la coppia arrestata e trasferita in carcere.

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