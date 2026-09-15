Truffa una 20enne con lo stratagemma del finto carabiniere: lei consegna gli ori, poi capisce e lo fa arrestare

Genova. L’hanno chiamata nella tarda mattinata di oggi al telefono con il solito stratagemma del finto carabiniere e – da abili criminali quali sono – hanno percepito che al telefono c’era una voce giovane e hanno aggiustato il tiro dicendo alla ragazza, che ha solo 20 anni, che l’auto della madre era stata utilizzata per compiere una rapina e che dovevano venire a casa a sequestrare gli ori per verificare che non fossero provento del reato.

Una volta che il complice è arrivato nell’appartamento del quartiere di Marassi la ragazza ha consegnato i gioielli al giovane carabiniere che si è trovata davanti ma qualcosa non l’ha convinta del tutto quindi, appena il finto maresciallo ha preso le scale, gli è andata dietro per inseguirlo. Con lei, dopo che si è messa a urlare “al ladro” anche un corriere che stava consegnando un pacco nello stabile, e che ha raggiunto il truffatore che tuttavia lo ha colpito per guadagnarsi la fuga.

Nel frattempo la ragazza ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le volanti insieme alla squadra mobile perché era chiaro non si trattasse di un semplice furto. Il truffatore, un giovane originario della provincia di Napoli, è stato arrestato per rapina impropria. Domani sarà processato per direttissima.