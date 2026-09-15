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A marassi

Truffa una 20enne con lo stratagemma del finto carabiniere: lei consegna gli ori, poi capisce e lo fa arrestare

E' successo stamattina nel quartiere di Marassi. Le avevano detto che l'auto della mamma era stata utilizzata per una rapina

polizia squadra mobile

Genova. L’hanno chiamata nella tarda mattinata di oggi al telefono con il solito stratagemma del finto carabiniere e – da abili criminali quali  sono – hanno percepito che al telefono c’era una voce giovane e hanno aggiustato il tiro dicendo alla ragazza, che ha solo 20 anni, che l’auto della madre era stata utilizzata per compiere una rapina e che dovevano venire a casa a sequestrare gli ori per verificare che non fossero provento del reato.

Una volta che il complice è arrivato nell’appartamento del quartiere di Marassi la ragazza ha consegnato i gioielli al giovane carabiniere che si è trovata davanti ma qualcosa non l’ha convinta del tutto quindi, appena il finto maresciallo ha preso le scale, gli è andata dietro per inseguirlo. Con lei, dopo che si è messa a urlare “al ladro” anche un corriere che stava consegnando un pacco nello stabile, e che ha raggiunto il truffatore che tuttavia lo ha colpito per guadagnarsi la fuga.

Nel frattempo la ragazza ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le volanti insieme alla squadra mobile perché era chiaro non si trattasse di un semplice furto. Il truffatore, un giovane originario della provincia di Napoli, è stato arrestato per rapina impropria. Domani sarà processato per direttissima.

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