Truffa un’anziana e fugge in auto con i gioielli e migliaia di euro: arrestata 35enne

Genova. L’auto con cui era arrivata a Genova era monitorata da alcuni giorni e per questo gli investigatori della squadra mobile ieri pomeriggio l’hanno seguita fino a Serra Riccò in Valpolcevera, dove è entrata in uno stabile e ne è uscita poco dopo. Così, se alcuni agenti hanno cercato di capire in quale appartamento era entrata, gli altri l’hanno seguita.

La donna, una 35enne originaria della provincia di Salerno, aveva appena truffato un’anziana con il noto stratagemma del “finto carabiniere“.

Non appena gli investigatori hanno avuto conferma della truffa dalla vittima, gli altri hanno intimato l’alt alla truffatrice che tuttavia ha tentato di proseguire la sua corsa per essere poi fermata a Isola del Cantone.

In una borsa, che ha consegnato lei stessa ai poliziotti, aveva 8.400 euro in contanti e diversi monili d’oro-

La donna è stata portata nel carcere di Pontedecimo in attesa della convalida. Le indagini proseguono per individuare il complice che ha fatto la telefonata all’anziana. Il denaro e i gioielli sono stati restituiti alla legittima proprietaria.