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Cronaca

“Il bancomat è bloccato, deve reinserire la tessera”: arrestata gang di ladri, si aggiravano tra gli sportelli del centro città

Arrivavano dalla Toscana dove la procura aveva emesso un decreto di fermo

carta di credito bancomat

Genova. Tre cittadini venezuelani di  51, 47 e 40 anni, specializzati nelle truffe ai bancomat sono stati arrestati dai carabinieri a Genova su decreto di fermo della procura di Firenze mentre si aggiravano questa mattina tra gli sportelli automatici di due istituti bancari in via Cecchi e in piazza Dante.

I tre avrebbero commesso diverse truffe nel capoluogo toscano sempre con lo stesso metodo. In pratica una volta individuato il malcapitato, spesso un anziano, che sta ritirando contanti al bancomat  attirano la sua attenzione sostenendo che lo sportello è bloccato e occorre reinserire la tessera.

Se la fanno consegnare e abilmente gliela restituiscono sostituendola con un’altra, provento di un precedente furto.

Sono accusati di utilizzo indebito di carte, furto e ricettazione. I tre sono stati portati nel carcere di Marassi in attesa della convalida del fermo. Poi gli atti saranno trasmessi alla procura di Firenze per competenza.

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