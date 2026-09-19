Truffano un anziano portandogli via 50mila euro di gioielli: arrestati due ventenni

Genova. Ennesimo colpo messo a segno da una delle innumerevoli gang di truffatori ai danni di anziani a Genova ma questa volta i due malviventi, un 20enne di Salerno e un 19enne romeno, sono stati fermati con il bottino in mano dagli investigatori della squadra mobile che li tenevano d’occhio e che li hanno arrestati.

E’ successo ieri nel quartiere di Staglieno. La vittima, un 78enne era stato convinto dal solito telefonista ad accogliere in casa un poliziotto che doveva verificare se i suoi preziosi facessero parte del bottino di una fantomatica rapina in una gioielleria che era stata commessa con la sua auto. L’anziano dopo aver visto il finto tesserino ha messo tutti i gioielli (14 bracciali, un orologio di marca e altri preziosi per circa 50mila euro complessivi) in una scatola da scarpe che è stata sigillata davanti ai suoi occhi e prelevata, dietro la firma di un verbale.

Come avviene sempre in questi casi l’anziano era stato tenuto al telefono fino all’arrivo dei complici in modo che non potesse chiamare il 112.

A aspettare i malviventi fuori dall’edificio – uno dei due era rimasto in auto – però c’erano i poliziotti diretti Carlo Bartelli e Antonino Porcino, che li hanno arrestati per truffa aggravata dall’ingente danno visto l’ammontare del bottino, che è stato immediatamente restituito all’anziano.