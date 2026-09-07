Ruba trolley griffato sul treno, scoperto aggredisce gli agenti

Genova. Un uomo è stato arrestato dalla polizia ferroviaria con l’accusa di avere rubato un trolley a bordo di un treno e avere provato a scappare aggredendo gli agenti.

A denunciare il furto è stato un turista che si è accorto della scomparsa del suo bagaglio, un trolley Louis Vuitton, solo quando è arrivato alla stazione di Bordighera.

Il presunto autore del furto, un cittadino francese, è stato individuato dagli agenti e fermato nel piazzale interno della stazione di Principe, dove il treno aveva fatto scalo. Aveva con sé il trolley, mentre il contenuto era stato abbandonato in via Doria.

Durante l’identificazione ha minacciato di morte e aggredito i poliziotti, uno dei quali è stato ferito, medicato e dimesso con sette giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All’esito della direttissima è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha emesso un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica.