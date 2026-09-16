Treno deraglia tra Principe e Brignole, ma è solo un’esercitazione di protezione civile

Genova. Lo svio di un treno passeggeri regionale in transito da Genova Principe a Genova Brignole all’interno della galleria Colombo richiede l’intervento sanitario per il ferimento di alcuni passeggeri e del macchinista con l’esodo assistito dei viaggiatori incolumi attraverso il bypass di collegamento con la galleria San Tomaso e la nuova uscita di emergenza ubicata in piazza Corvetto. È questo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta questa mattina sul nuovo sestuplicamento del nodo di Genova tra Genova Piazza Principe e Brignole, organizzata da Rfi con il coordinamento della Prefettura di Genova e la partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, il Nue 112 di Regione Liguria, il 118, Croce Rossa Italiana, Amt Genova, Gs Rail , il compartimento Polfer Liguria, Fs Security, Trenitalia, Protezione civile Regione Liguria, Comune di Genova e general contractor guidato da Webuild.

Il locomotore e la prima carrozza, usciti dai binari, si sono arrestati a circa mille metri dallo sbocco della galleria. Il capotreno, rimasto illeso, effettua la chiamata di emergenza per richiedere il soccorso sanitario per i feriti e il soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco. Immediatamente il dirigente centrale della sala circolazione di Rfi richiede tramite il 112 l’intervento dei soccorsi e concorda con le sale operative dei vigili del fuoco e del servizio di emergenza sanitaria le modalità di accesso e il punto di incontro con il personale di Rfi allertando, a seguire, la Polfer, Fs Security, Amt Genova, Gs Rail e la Protezione Civile regionale. Contestualmente il personale di manutenzione di Rfi allertato dal Coordinatore esercizio infrastruttura della Sala di RFI, provvede a interrompere la circolazione ferroviaria anche nella galleria adiacente (San Tomaso) per consentire l’accesso sicuro dei soccorritori all’infrastruttura.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dell’efficacia e della rapidità dell’attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze e del sistema di coordinamento e dell’utilizzo sui binari e accesso tramite piano a raso, del veicolo bimodale assegnato in comodato d’uso da Rfi al comando provinciale dei vigili del fuoco.

L’esercitazione rientra tra quelle previste dal piano annuale del Gruppo FS Italiane, per monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e del sistema di coordinamento tra gli enti, nonché la familiarizzazione con la nuova infrastruttura ferroviaria in particolare riguardo alle modalità e tempistiche di accesso e di intervento, ai fini del soccorso all’interno della galleria e risponde all’esigenza di effettuare le esercitazioni all’interno delle gallerie ferroviarie aventi lunghezza superiore a mille metri. La norma prevede anche la redazione di uno specifico piano di emergenza e soccorso (Pes) e la sua sperimentazione in una nuova galleria prima dell’apertura all’esercizio commerciale della stessa. Il Pes e il Pei (piano di emergenza interno) entreranno in vigore contestualmente all’attivazione all’esercizio delle gallerie Colombo e San Tomaso e dei nuovi punti di evacuazione e soccorso di Genova Brignole e Santa Limbania.

Le attività non hanno provocato alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.