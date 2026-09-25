Trenino di Casella, gli orari invernali del bus sostitutivo: dal 28 settembre

Genova. Da lunedì 28 settembre entra in vigore l’orario invernale della Ferrovia Genova-Casella. Con la conclusione del periodo estivo, il servizio torna a essere interamente effettuato con autobus sostitutivi. La linea ferroviaria è infatti interessata da importanti interventi infrastrutturali sull’intero tracciato.
Si riporta di seguito l’orario completo dei bus sostitutivi.
Orario feriale (dal lunedì al venerdì) in vigore da lunedì 28 settembre
Partenze da Genova: 7.31 – 9.03 -10.30 – 12.06 -13.22 – 14.30 – 16.48 – 18.00 – 19.33
Partenze da Casella: 6.18 – 7.21 – 8.53 – 10.38 – 13.18 – 14.53 – 16.38 – 18.09 – 19.18
Orario del sabato e festivo in vigore da sabato 3 ottobre
Partenze da Genova: 9.00 – *10.18 – 11.58 – *13.08 – *14.43 – 16.15 – *17.40 – 19.10
Partenze da Casella: 7.35 -10.32 – *13.16 – 14.52 – *16.20 – 17.52 – *19.00
Le partenze da Genova vengono effettuate da largo Giardino.
* Corse soppresse nei giorni 25 e 26 dicembre 2026 – 1 e 6 gennaio 2027