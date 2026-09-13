A Camogli torna il trail sul monte di Portofino: percorso triplicato

Camogli. A Camogli torna lo sport con la nuova edizione del trail di Camogli e monte di Portofino, in programma il prossimo 27 settembre e organizzata dalla Sporteventi.

Tra le novità c’è il percorso, che viene addirittura triplicato. Rispetto alla passata edizione è stato aggiunto il tracciato XXL, di 30 km per 1.850 metri con la novità della navigazione con gps, quindi affidandosi anche alle proprie capacità di orientamento.

Non cambia la proposta per gli altri tracciati: il medio di 20 km per 1.420 metri e il corto di 12 km per 770 metri. Per questi due tracciati c’è la possibilità di affrontare la prova in maniera agonistica oppure non competitiva. I percorsi sono disegnati all’interno del Parco Naturale Regionale di Portofino, con fantastici panorami che improvvisamente si apriranno di fronte allo sguardo dei partecipanti.

Un’altra novità di quest’edizione sarà costituita dalle modalità di partenza, con i corridori che saranno divisi in batterie di 60 corridori per volta. Alle 8 ci sarà lo start della prova sui 30 km, dalle 9:30 alle 10:30 le altre due distanze, prima nella formula Elite agonistica e poi per quella Open non competitiva. Le batterie Elite saranno definite in base al ranking dell’UTMB. A fine gara grande pasta party per tutti realizzato insieme alla Pro Loco di Camogli e a Café Photo, con i prodotti di Pesto per Amore.

Partenza, arrivo e villaggio espositivo saranno posizionati sulla terrazza panoramica di via Garibaldi, mentre la segreteria sarà posta presso la Palestra della Scuola Media, dove gli iscritti alla 30 km dovranno ritirare pettorale e pacco gara (comprensivo della maglietta personalizzata per i primi 650 iscritti) obbligatoriamente al sabato.

A fine gara le premiazioni per tutte le distanze, riguardanti i primi tre classificati uomini e donne e i primi tre per tutte le categorie in base all’età. Un riconoscimento ci sarà anche per il più e meno giovane fra gli Open, il premio Fair Play per un gesto di particolare sportività e per il gruppo più numeroso. E per tutti gli arrivati ci sarà la medaglia finisher.