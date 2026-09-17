Tragedia di Begato, la mamma di Prosper è ancora in ospedale: “Mi ha chiamato, ma quando sono arrivata lui non c’era più”

Genova. Se il piccolo Prosper sia caduto dal balcone perché stava correndo o perché si è arrampicato in qualche modo per afferrare qualcosa, probabilmente gli inquirenti non lo scopriranno mai. Ma si tratta di dettagli ormai ininfluenti ,sia ai fini delle indagini sia soprattutto per i suoi genitori, che non riescono a darsi pace per la perdita del loro bambino.

A una settimana dalla tragedia che ha scosso il quartiere di Begato e quanti conoscevano il bimbo di soli 5 anni e la sua famiglia, gli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e dal suo vice Antonino Porcino, sono riusciti a parlare con la mamma, che si trova tuttora ricoverata in ospedale.

La donna è ancora molto provata: tra le lacrime ha ribadito ai poliziotti quanto aveva già detto al marito e cioè che lei in quel momento era andata un attimo a fare una doccia. “Era una mattina normale come tutte le altre – ha raccontato – Prosper era sereno come sempre, aveva fatto colazione e si era messo a giocare. Gli ho detto che andavo in bagno. Mentre uscivo dalla doccia ho sentito chiamare ‘mamma’ ma quando sono uscita dal bagno lui non c’era più”. Sul corpo del piccolo è stata eseguita l’autopsia su disposizione della procura di Genova, che ha aperto un fascicolo di inchiesta senza ipotesi di reato.

E il medico legale Francesco Ventura ha confermato – un atto dovuto che conferma la ricostruzione degli investigatori – che non ci sono segni che possano far pensare a una qualche colluttazione o costrizione nei confronti del bimbo.

Gli accertamenti in vicende di questo tipo sono un obbligo e un dovere per gli inquirenti, che in astratto non possono escludere alcuna ipotesi, ma tutti gli elementi raccolti in questa triste vicenda convergono ora in maniera univoca nell’escludere diverso da una terribile tragedia.