Traffico di cocaina con base in una pizzeria della Foce: gli imputati patteggiano, uno è in carcere in Albania per omicidio

Genova. Davanti alla gip Alice Serra hanno patteggiato tutti la pena, anche se uno dei principali imputati è in carcere a Tirana a scontare una condanna per omicidio e un altro, suo nipote, è irreperibile e probabilmente è tornato in Albania. Fredi Rrushi, 48 anni ed Eraldo Rrushi, 26 anni, secondo l’inchiesta dei carabinieri coordinata dalla pm Daniela Pischetola, tra il 2019 e il 2020 avevano messo su un grosso giro di traffico di droga, cocaina in primis, smerciata a spacciatori che a loro volta la vendevano ai consumatori finali.

La base era una pizzeria nel quartiere della Foce dove veniva consegnato il denaro visto che era gestita da due connazionali. Con loro e con altri complici – prevalentemente albanesi ma anche italiani – si vedevano per accordarsi sulle consegne anche in un bar di corso Italia.

La droga veniva smerciata in tutta la città dalla Valpolcevera al centro fino al Levante e alla provincia. Zio e nipote non si tiravano indietro neppure quando c’era da ‘punire’ chi non pagava i debiti o chi non rispettava le regole non scritte sulla spartizione del territorio con altre gang, come era avvenuto con il pestaggio di un connazionale a Rivarolo: gli avevano spaccato la mandibola mandandolo in ospedale con 40 giorni di prognosi. “L’ho picchiato con piacere” aveva detto. Rushi junior allo zio non sapendo di essere intercettato. Era il luglio del 2019.

Qualche tempo dopo lo zio Fredi era tornato in Albania dove nel 2021 ha freddato con due colpi di pistola l’imprenditore Rruzhdi Hoxha probabilmente per un debito di droga. Per quel delitto è stato condannato a dieci anni di carcere in abbreviato. Il giorno dopo il delitto aveva seppellito il corpo e gettato via il cellulare della vittima, che era stato però trovato e venduto da un tassista. Così era stato scoperto e arrestato nel suo Paese. Ieri davanti alla gip Alice Serra si è collegato dal carcere e ha patteggiato la pena di un anno per la droga.

Lo stesso hanno fatto gli altri imputati (difesi fra gli altri dagli avvocati Andrea Vernazza, Andrea Guido, Davide Paltrinieri, Michele Ispodamia e Daniele Pomata) , tutti condannati a pene molto basse perché i reati sono stati posti in continuazione con altre condanne. Del gruppo facevano parte con ruoli più marginali, anche alcuni giovani italiani, con alle spalle altre condanne per spaccio.