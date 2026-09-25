Torriglia, fungaiolo cade in un dirupo e muore: è la seconda vittima in meno di un mese

Torriglia. Un uomo di 70 anni è morto la notte scorsa in un bosco a Torriglia dopo essere precipitato in una scarpata mentre cercava funghi.

La vittima è stata trovata poco dopo le 22.30 dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. A dare l’allarme era stata la moglie: la coppia era uscita insieme per cercare funghi e si era poi separata, dandosi appuntamento alla macchina per tornare a casa a una certa ora. Quando è iniziato a calare il buio e l’uomo non è comparso né ha telefonato, la donna si è preoccupata e ha chiamato i soccorsi.

Le ricerche si sono estese al bosco sino a un crinale sopra un ruscello. È lì che è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita. Si tratta della seconda vittima in poche settimane: lo scorso primo settembre un fungaiolo di 75 anni è morto dopo una caduta fatale nei boschi di Montebruno, nell’entroterra genovese.