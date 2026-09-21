“Torre sotto le stelle”, martedì 22 settembre osservazione astronomica alla Torre Grimaldina

Genova. Martedì 22 settembre si terrà un evento esclusivo denominato “Torre sotto le stelle”, una serata di osservazione astronomica riservata a un gruppo limitato di venticinque partecipanti presso la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, struttura recentemente ristrutturata e riaperta al pubblico.

L’iniziativa offre due differenti formule di fruizione: la prima, con inizio alle ore venti, comprende un apericena abbinato all’osservazione degli astri e alla visita guidata della torre; la seconda, a partire dalle ventuno, prevede unicamente la visita e l’attività di osservazione scientifica.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite i canali ufficiali dell’organizzazione AtTheTop, contattabile al recapito telefonico 010 531134, all’indirizzo e-mail info@atthetopgenova.it oppure consultando il portale web www.atthetopgenova.it.

Le attività divulgative e astronomiche proseguiranno giovedì 24 settembre ai Giardini Luzzati nell’ambito delle iniziative promosse per la European Researchers’ Night. A partire dalle ore ventidue, e fino alle ventitré circa, si svolgerà una sessione pubblica e gratuita di osservazione della Luna e dei corpi celesti, accessibile fino a esaurimento dei posti e subordinata alle favorevoli condizioni meteorologiche.

L’appuntamento si inserisce nella settimana dedicata alla International Observe The Moon Night, manifestazione globale promossa dalla NASA dal 2009 per incentrare l’attenzione sul satellite terrestre. Durante l’evento, il pubblico potrà assistere alle osservazioni condotte mediante uno smart telescope di nuova generazione, in grado di proiettare in tempo reale su uno schermo le immagini riprese dallo strumento. Ulteriori dettagli sulla programmazione generale sono consultabili sul sito ufficiale www.sharper-night.it/sharper-genova.