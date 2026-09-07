Tornano gli Staglieno Days: viaggio tra memoria e trasformazioni

Genova. Torna per la sua seconda edizione Staglieno Days, l’appuntamento che trasforma il Cimitero Monumentale di Genova in un museo a cielo aperto. Il 26 e 27 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e del tema cittadino delle Trasformazioni Urbane, la necropoli aprirà le porte per un intero fine settimana dedicato all’arte, alla storia e alla memoria collettiva.

“La seconda edizione degli Staglieno Days è il segno di una volontà politica forte di confermare il Cimitero Monumentale come uno spazio eminentemente culturale della città che, oltre a svolgere la sua funzione civica, racconta la storia di Genova secondo linguaggi di eccezionale profondità ed importanza – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – È anche una vera, concreta e colossale trasformazione urbana: la creazione programmatica di una città nella città, con il compito di eternare la memoria dei genovesi nei secoli. Il 2026 è infatti dedicato al tema dell’evoluzione dello spazio urbano genovese e Staglieno è uno dei segni più leggibili di come durante il XIX si sia intesa la progettazione del territorio cittadino. Inoltre, insieme al desiderio di aprire questo patrimonio fondamentale a nuove chiavi di lettura grazie a percorsi inediti e a contaminazioni artistiche, non mancherà il raccordo con la tutela storico-artistica nella bella e viva collaborazione con la Soprintendenza del Ministero della Cultura, contribuendo, così, a una maggiormente consapevole fruizione dei nostri beni monumentali”.

“Staglieno rappresenta un presidio fondamentale e identitario per la nostra città, che richiede una cura costante e una visione capace di coniugare il rispetto solenne del luogo con la sua valorizzazione culturale e sociale – aggiunge l’assessore ai Servizi cimiteriali Emilio Robotti – I nuovi itinerari, pensati anche per garantire una maggiore accessibilità e per svelare aree meno conosciute come le gallerie nascoste e l’espansione verso il Veilino, confermano l’impegno dell’amministrazione nel rendere questi spazi sempre più vivi, inclusivi e vicini alla cittadinanza”.

I visitatori potranno esplorare porticati storici, viali monumentali e cappelle alla scoperta delle grandi personalità che riposano tra i marmi, riscoprendo il patrimonio culturale di una Genova d’altri tempi.

Il programma offre 12 itinerari guidati da divulgatori scientifici, di cui 6 completamente nuovi rispetto alla passata edizione:

Il primo ampliamento: alla scoperta del Porticato semicircolare.

Gallerie nascoste: un percorso tra corridoi appartati dall’atmosfera suggestiva.

L’espansione verso il Veilino: per conoscere cimiteri di altre religioni e nuove architetture.

I sacrari di guerra: un’area meno battuta incentrata sul sacrario della Prima Guerra Mondiale.

Percorsi tematici con esperti: focus originali sulla moda dell’Ottocento, la botanica e le piante scolpite, i personaggi minori in stile Spoon River, il legame idrico e architettonico con l’Acquedotto Storico e visite alle opere in restauro a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria.

Staglieno for all: visite lente dedicate a persone fragili e con difficoltà motorie o sensoriali.

Eventi, Teatro e Musica

Spettacoli teatrali: Eppur bisogna andar di Maniman Teatro sui partigiani, Giovani ali spezzate di Pillole della Val Boreca, la rievocazione della celebre popolana Caterina Campodonico con il Gruppo Storico Voltri e Artisti a Staglieno, a cura del Teatro dell’Ortica.

Musica dal vivo: corner musicali a cura del Conservatorio Niccolò Paganini e l’itinerario sonoro Staglieno e la musica.

Rievocazioni storiche: figuranti in abito d’epoca animeranno porticati e viali grazie a vari gruppi storici genovesi e liguri.

Aree interattive: il Restauri Point della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria presso il Laboratorio di Restauro e il Digital Corner al Tempio laico, che ospiterà conferenze su fotografi storici e donne illustri sepolte nel cimitero.

Spettacoli di Chiusura al Tramonto

Sabato 26 settembre, ore 18: Anteprima dello spettacolo teatrale Le voci di Staglieno. Una Spoon River genovese, un racconto corale scritto appositamente per il cimitero a cura de Il Sipario Strappato, con la regia di Lazzaro Calcagno.

Domenica 27 settembre, ore 18: Concerto emozionante e spirituale del Sizohamba Gospel Choir, sulla scalinata del Pantheon.