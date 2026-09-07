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Tornano gli Staglieno Days: viaggio tra memoria e trasformazioni

Torna il fine settimana alla scoperta del Cimitero Monumentale di Staglieno: 12 itinerari tra storia, arte e natura, spettacoli dal vivo e nuove aperture per raccontare la città attraverso il suo patrimonio più suggestivo

pantheon staglieno

Genova. Torna per la sua seconda edizione Staglieno Days, l’appuntamento che trasforma il Cimitero Monumentale di Genova in un museo a cielo aperto. Il 26 e 27 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e del tema cittadino delle Trasformazioni Urbane, la necropoli aprirà le porte per un intero fine settimana dedicato all’arte, alla storia e alla memoria collettiva.

“La seconda edizione degli Staglieno Days è il segno di una volontà politica forte di confermare il Cimitero Monumentale come uno spazio eminentemente culturale della città che, oltre a svolgere la sua funzione civica, racconta la storia di Genova secondo linguaggi di eccezionale profondità ed importanza – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – È anche una vera, concreta e colossale trasformazione urbana: la creazione programmatica di una città nella città, con il compito di eternare la memoria dei genovesi nei secoli. Il 2026 è infatti dedicato al tema dell’evoluzione dello spazio urbano genovese e Staglieno è uno dei segni più leggibili di come durante il XIX si sia intesa la progettazione del territorio cittadino. Inoltre, insieme al desiderio di aprire questo patrimonio fondamentale a nuove chiavi di lettura grazie a percorsi inediti e a contaminazioni artistiche, non mancherà il raccordo con la tutela storico-artistica nella bella e viva collaborazione con la Soprintendenza del Ministero della Cultura, contribuendo, così, a una maggiormente consapevole fruizione dei nostri beni monumentali”.

“Staglieno rappresenta un presidio fondamentale e identitario per la nostra città, che richiede una cura costante e una visione capace di coniugare il rispetto solenne del luogo con la sua valorizzazione culturale e sociale – aggiunge l’assessore ai Servizi cimiteriali Emilio Robotti – I nuovi itinerari, pensati anche per garantire una maggiore accessibilità e per svelare aree meno conosciute come le gallerie nascoste e l’espansione verso il Veilino, confermano l’impegno dell’amministrazione nel rendere questi spazi sempre più vivi, inclusivi e vicini alla cittadinanza”.

I visitatori potranno esplorare porticati storici, viali monumentali e cappelle alla scoperta delle grandi personalità che riposano tra i marmi, riscoprendo il patrimonio culturale di una Genova d’altri tempi.

Il programma offre 12 itinerari guidati da divulgatori scientifici, di cui 6 completamente nuovi rispetto alla passata edizione:

Il primo ampliamento: alla scoperta del Porticato semicircolare.
Gallerie nascoste: un percorso tra corridoi appartati dall’atmosfera suggestiva.
L’espansione verso il Veilino: per conoscere cimiteri di altre religioni e nuove architetture.
I sacrari di guerra: un’area meno battuta incentrata sul sacrario della Prima Guerra Mondiale.
Percorsi tematici con esperti: focus originali sulla moda dell’Ottocento, la botanica e le piante scolpite, i personaggi minori in stile Spoon River, il legame idrico e architettonico con l’Acquedotto Storico e visite alle opere in restauro a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria.
Staglieno for all: visite lente dedicate a persone fragili e con difficoltà motorie o sensoriali.

Eventi, Teatro e Musica

Spettacoli teatrali: Eppur bisogna andar di Maniman Teatro sui partigiani, Giovani ali spezzate di Pillole della Val Boreca, la rievocazione della celebre popolana Caterina Campodonico con il Gruppo Storico Voltri e Artisti a Staglieno, a cura del Teatro dell’Ortica.

Musica dal vivo: corner musicali a cura del Conservatorio Niccolò Paganini e l’itinerario sonoro Staglieno e la musica.
Rievocazioni storiche: figuranti in abito d’epoca animeranno porticati e viali grazie a vari gruppi storici genovesi e liguri.
Aree interattive: il Restauri Point della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria presso il Laboratorio di Restauro e il Digital Corner al Tempio laico, che ospiterà conferenze su fotografi storici e donne illustri sepolte nel cimitero.

Spettacoli di Chiusura al Tramonto

Sabato 26 settembre, ore 18: Anteprima dello spettacolo teatrale Le voci di Staglieno. Una Spoon River genovese, un racconto corale scritto appositamente per il cimitero a cura de Il Sipario Strappato, con la regia di Lazzaro Calcagno.
Domenica 27 settembre, ore 18: Concerto emozionante e spirituale del Sizohamba Gospel Choir, sulla scalinata del Pantheon.

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