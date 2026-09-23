Topi, Salis annuncia un piano straordinario di derattizzazione: “In centro storico e in tutti i municipi”

Genova. Con l’autunno appena iniziato a Genova scatterà un piano straordinario di derattizzazione che riguarderà il centro storico e tutti i nove municipi. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis questa mattina durante il punto stampa nell’ambito della “giornata della cura del territorio”, in piazzetta Fregoso, nella zona del Ghetto.

“È un tema molto sentito dai cittadini e che ci sta molto a cuore risolvere – dice Salis – oggi abbiamo iniziato con un’operazione che potete vedere alle mie spalle, in piazzetta dei Fregoso, ma questo è solo l’inizio, nei prossimi giorni daremo i dettagli di quella che sarà una straordinaria derattizzazione per Genova, concentrata non solo nel centro storico ma in tutti i municipi e per i quali stiamo stanziando risorse extra”.

“È un tema che sappiamo essersi problematizzato – continua Salis – anche per questioni legate al clima e a tutta una serie di elementi specifici ma nei prossimi giorni illustreremo le azioni che andremo a intraprendere, municipio per municipio. Ad ogni modo, il 25% di questo piano straordinario interesserà proprio il centro storico“.

Le specifiche di costi, interventi e tempi saranno fornite prossimamente. I fondi dedicati al piano saranno ricavati da una variazione di bilancio. Ma intanto l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, spiega quale sarà il metodo adottato. “Quello che faremo – racconta – sarà intervenire in maniera integrata, su più fronti. Bisogna capire che le classiche trappole a scatola con esche sono utili ma non bastano, è necessario capire dove si trovino le tane e le colonie, e chiudere i passaggi che si trovano nei muri, nelle pavimentazioni delle strade, a volte in locali privati, per esempio in queste ore stiamo intervenendo cementando i buchi di passaggio degli animali proprio in questo quartiere”.

“Ma oltre a questo sono state anche installate delle caditoie di tombini basculanti, montate in modo tale che i ratti camminandoci sopra finiscono intrappolati nel tombino stesso, trasformato in trappola, inoltre abbiamo acquistato, per partire, dieci trappole ecologiche di ultima generazione perché un altro tema è quello di avere meno impatto possibile sull’ambiente”.

Nel piano, che dovrà essere attuato tra novembre e marzo, e vedrà impegnate, oltre alle partecipate Amiu e Aster anche diverse cooperative e aziende specializzate, avrà un ruolo anche la polizia locale: “Perché a volte è necessario intervenire su aree private per estirpare il problema alla radice e allora gli agenti avranno il compito di trovare i proprietari di scantinati e bassi”.

In parte sarà replicato il modello di “sfRatto“, progetto di derattizzazione già messo in campo dalla giunta Bucci, ma ampliandolo al tutto il centro storico e agli altri municipi e integrandolo, appunto, con interventi a 360 gradi dalla prevenzione al monitoraggio degli effetti reali della derattizzazione.