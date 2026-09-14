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Shopping

“Tipicamente Chiavari”, torna il mercatino agroalimentare di prodotti tipici

Sabato 19 e domenica 20 settembre, via Rivarola si riempirà nuovamente delle decine di banchi dedicati alle eccellenze enogastronomiche

Generico settembre 2026

Chiavari. Torna anche a settembre, ma eccezionalmente nel penultimo weekend del mese, l’appuntamento con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare promosso da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune. 

Sabato 19 e domenica 20 settembre, via Rivarola si riempirà nuovamente delle decine di banchi dedicati alle eccellenze enogastronomiche, ai prodotti a chilometro zero e alle specialità con indicazione geografica protetta che da sempre caratterizzano la manifestazione.

Il programma si arricchirà nella mattinata di domenica, a partire dalle 10:30, con i collegamenti in diretta trasmessi sulla pagina Facebook ufficiale del mercato.

A guidare il pubblico tra i banchi e alla scoperta delle storie più gustose sarà il giornalista Marco Benvenuto, volto noto delle emittenti locali, esperto di enogastronomia e fondatore del portale Zena a Toua, dedicato alla cucina e all’informazione ligure. Attualmente conduttore della trasmissione social #benvenutoindiretta, Benvenuto realizzerà interviste ai protagonisti del mondo culinario e agli espositori presenti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Assoartisti Genova.

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