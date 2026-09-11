Terzo Valico, inizia la posa del nuovo impalcato del ponte sul Polcevera. Chiusure e limitazioni alla viabilità

Genova. Dopo il rinvio forzato a causa del maltempo, ripartono le grandi manovre del cantiere del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova in Valpolcevera. Domenica 13, infatti, sarà eseguito la “prima spinta” del nuovo impalcato del ponte di ferro che salta il torrente e le principali strade della vallata.

Il Comune di Genova ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità nella giornata di domenica 13 settembre, quando la vallata andrà incontro a una nuova giornata di stop al traffico e deviazioni strategiche per consentire al Consorzio Cociv le operazioni di prima spinta del nuovo impalcato ferroviario e l’allineamento dell’esistente Ponte Polcevera. L’intervento, propedeutico al varo della nuova struttura, si svolgerà in fascia diurna e serale, dalle ore 6 alle 24 di domenica 13 settembre, una scelta concordata con la Polizia Locale e il Municipio Valpolcevera proprio per limitare al minimo l’impatto sul traffico nei giorni feriali.

Le modifiche alla viabilità

II provvedimenti di chiusura al transito veicolare e pedonale riguarderanno le principali direttrici della zona interessate dalle lavorazioni. Per via 30 Giugno 1960 è previsto il divieto totale di circolazione veicolare e pedonale sotto il viadotto. Nel tratto tra la rotatoria di via Ferri e Ponte Polcevera, così come tra via Romero e via al Ponte Polcevera, il transito sarà interdetto tranne che per i residenti, le proprietà laterali e le attività commerciali (con la presenza di movieri). Via Giorgio Perlasca: stop assoluto sotto il viadotto. Nel tratto tra via Polonio e via Campora sarà vietata la circolazione in direzione monte-mare, mentre sottostando a via al Ponte Polcevera non si potrà procedere in direzione mare-monte. Saranno comunque salvaguardati gli accessi agli esercizi commerciali presidiati da personale di cantiere e agenti.

Via al Ponte Polcevera: chiusa sia ai veicoli che ai pedoni la rampa discendente che porta verso via Perlasca. Via della Superba: blocco della circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti. I flussi di traffico saranno deviati su itinerari alternativi segnalati sul posto. L’avanzamento dei lavori resta comunque legato alle condizioni meteo, che in caso di forti precipitazioni potrebbero imporre ulteriori riprogrammazioni

Le proteste dei comitati per i troppi cantieri

L’annuncio della chiusura di domenica prossima, arriva a poche ore dalla protesta dei comitati della vallata per una “viabilità sotto assedio” dai tanti grandi e piccolo cantieri che da mesi (e per i prossimi mesi) limiteranno la mobilità urbana, “senza una programmazione condivisa col territorio”, come hanno denunciato gli stessi comitati.

A far traboccare il vaso, l’imminente avvio dei lavori in via Polonio, che introdurranno sensi unici alternati. Una scelta destinata a impattare – secondo i comitati – su “un bacino di circa 10mila transiti al mattino e altrettanti al rientro”. I comitati ricordano come “i lavori avranno una durata stimata di oltre un mese e coincideranno paradossalmente con la riapertura delle scuole e il conseguente picco di traffico”. Secondo la nota, le richieste della popolazione di “sfruttare il mese di agosto per i cantieri pianificabili” sarebbero rimaste inascoltate, mentre gli interventi condotti da soggetti privati e i cantieri legati al Terzo Valico “rischiano di mettere in ginocchio la vallata”. A questo quadro si sommano le criticità legate ai trasporti e alla logistica locale: “Si lede il diritto fondamentale dei cittadini a compiere spostamenti basilari come recarsi al lavoro, a scuola, alle visite mediche o a prendere i figli all’infanzia in totale sicurezza”.