Terzo Valico e Nodo, sbloccati 58 milioni per riqualificazioni ed espropri tra Certosa, Rivarolo e Sampierdarena

Genova. Nuovo passo avanti per il rilancio dei quartieri genovesi interessati dai cantieri del Terzo Valico dei Giovi e del Nodo di Genova. Il Commissario Straordinario di Governo, Calogero Mauceri, ha siglato oggi in prefettura due decreti che sbloccano finanziamenti per 58,63 milioni di euro complessivi, parte del più vasto piano di rigenerazione urbana da 186 milioni di euro promosso insieme a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana.
Il primo decreto destina 42,25 milioni di euro all’ambito di Certosa e Rivarolo per avviare la fase operativa di espropri, demolizioni e sistemazione delle aree vicine allo scalo del Campasso. Il secondo stanzia 16,38 milioni di euro per realizzare un parco urbano sopraelevato di circa 8.000 metri quadrati lungo via Ardoino, a Sampierdarena, che nascerà sulla copertura della nuova galleria ferroviaria per offrire verde e spazi sociali alla comunità.
“Il Governo sta mantenendo gli impegni presi con Genova – ha commentato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Edoardo Rix – Non con le parole, ma con risorse, opere e cantieri. Oggi altri 58,6 milioni di euro vanno alla rigenerazione di Certosa, Rivarolo e Sampierdarena. Le grandi infrastrutture non possono essere considerate soltanto opere nazionali che attraversano un territorio, ma devono diventare un’occasiona concreta di crescita per quel territorio. Mentre realizziamo Terzo Valico e Nodo di Genova, investiamo nei quartieri interessati con verde, servizi e nuove opportunità”.
Il commissario straordinario Calogero Mauceri ha sottolineato il “valore sociale” dell’operazione: “Con la firma di questi provvedimenti compiamo un passaggio decisivo nel percorso che accompagna le grandi opere. Le infrastrutture devono generare valore per i territori che le accolgono: le risorse autorizzate rappresentano un impegno concreto per migliorare la qualità urbana, ambientale e sociale dei quartieri, restituendo spazi e servizi alla cittadinanza”.
Anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso soddisfazione: “Il Commissario Mauceri ha confermato le risorse e firmato i decreti per iniziare le operazioni legate al progetto di riqualificazione dell’area del Campasso, un percorso avviato tre anni e mezzo fa che sta arrivando a compimento. Una cifra di questo tipo non è mai stata investita sul territorio. Quanto agli espropri, sono convinto che alla fine tutti saranno soddisfatti con una migliore collocazione abitativa. Un elemento fondamentale sarà il prolungamento della metropolitana fino a Rivarolo, un’opportunità strategica anche per lo student housing”.
La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha garantito il massimo impegno dell’amministrazione comunale nella gestione delle fasi operative: “Le istituzioni devono essere unite per un progetto fondamentale per un territorio che ha pagato un prezzo altissimo per lo sviluppo della città. I locali espropriati non rimarranno vuoti, ma ospiteranno Servizi Sociali e spazi per le attività sportive e didattiche delle scuole di zona. Per quanto riguarda gli espropri a Certosa e Rivarolo, ipotizziamo l’apertura della conferenza dei servizi a maggio del 2027. È il più grande progetto di riqualificazione in Italia e dobbiamo portarlo avanti con convinzione senza rallentare”.
Le reazioni