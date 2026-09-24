Lavori del Terzo Valico, nuove chiusure notturne per la viabilità in Valpolcevera

Genova. Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, tra le 21.00 e le 5.00, alcune strade del quartiere di Rivarolo, in Valpolcevera, saranno oggetto di un’interdizione temporanea al transito, veicolare e pedonale, per consentire l’esecuzione delle attività di messa in opera del nuovo impalcato ferroviario, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico e nodo ferroviario eseguiti da Cociv.

Le vie interessate, solo ed esclusivamente nei tratti sottoindicati e secondo le modalità riportate, saranno via 30 giugno 1960, via Perlasca, via al ponte Polcevera e via della Superba.

Per tutta la durata dei lavori, sarà attivo nella zona un presidio della polizia locale per monitorare l’area interessata dalle chiusure.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le modifiche alla viabilità in programma nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, fascia oraria 21.00-5.00

Via 30 giugno 1960

tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni:

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere)

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere) tratto compreso tra rotatoria via Ferri/San Donà di Piave e Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di Polizia Stradale e secondo la regolamentazione vigente)

divieto di circolazione veicolare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di Polizia Stradale e secondo la regolamentazione vigente) tratto compreso tra ponte Monsignor Oscar Romero e via al Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte.

Via Giorgio Perlasca

tratto sottostante il viadotto interessato dalle lavorazioni:

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere)

divieto di circolazione veicolare e pedonale (fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere) tratto compreso tra l’intersezione con via Ugo Polonio e via Francesco Campora:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice monte–mare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di polizia stradale e secondo la regolamentazione vigente. Ai veicoli autorizzati è consentita la svolta verso sinistra in corrispondenza dei varchi carrabili autorizzati)

divieto di circolazione veicolare per la direttrice monte–mare (fatta eccezione per i veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili e dalle attività commerciali con accesso regolamentato da idonei movieri/operatori di polizia stradale e secondo la regolamentazione vigente. Ai veicoli autorizzati è consentita la svolta verso sinistra in corrispondenza dei varchi carrabili autorizzati) tratto sottostante via al Ponte Polcevera:

divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte

divieto di circolazione veicolare per la direttrice mare–monte l’accesso alle attività commerciali nelle aree sottostanti via al Ponte Polcevera è garantito e salvaguardato con l’ausilio d’idonei movieri/operatori di polizia stradale

Via al Ponte Polcevera, nella rampa discendente che adduce a via Perlasca: divieto di circolazione veicolare e pedonale.

Via della Superba, nel tratto compreso tra rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti: divieto di circolazione veicolare.