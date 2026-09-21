Terzo Valico, da stamani chiuso per quattro mesi il voltino del Campasso: assemblea dei cittadini

Genova. È scattata poco dopo le otto del mattino di oggi, lunedì 21 settembre, e si protrarrà per tre mesi e mezzo la chiusura del voltino del Campasso nell’ambito dei lavori del cosiddetto ultimo miglio del terzo valico. Un intervento, quello sull’impalcato ferroviario, che avrebbe dovuto svolgersi durante il periodo estivo – per limitare il più possibile gli inevitabili disagi – ma che invece entra nel vivo proprio in questo avvio di autunno.

Stamani i comitati di quartiere hanno organizzato un’assemblea in loco, in occasione dell’avvio dei lavori – confermato anche dal sistema di messaggistica Genova Alert – e per valutare l’impatto della viabilità alternativa.

La fase più complicata dei lavori si verificherà da oggi e per trenta giorni quando il passaggio sarà interdetto sia al traffico veicolare sia a quello pedonali. In auto o scooter o a piedi, quindi, per raggiungere il quartiere del Campasso non sarà possibile accedere da via Fillak ma solo da Brin.

Uno dei timori, peraltro, è che in caso di allerta rossa idrogeologica – ipotesi non peregrina in stagione autunnale – il percorso debba essere allungato addirittura su via Della Pietra, a Certosa. Nel quartiere del Campasso, oltre ai residenti – molti anziani- si trovano due asili e diverse attività artigianali.

Uno dei motivi per cui l’inizio dei lavori è stato spostato da giugno a settembre è stato la necessità di trovare una quadra sulla disposizione di un servizio di trasporto pubblico con navetta, rafforzato come chiesto dal comitato di quartiere, per consentire spostamenti meno gravosi per chi non ha mezzi privati e difficoltà a percorrere a piedi lunghe distanze.

Amt ha accordato dunque che la linea integrativa i06, un minibus che effettua viaggia circolari con cadenza di dieci minuti, modifichi il percorso per servire gli “orfani” del voltino e sia garantita sette giorni su sette: dalle 6 alle 20 nei feriali, dalle 7 alle 19 nei festivi.

Ma dopo l’assemblea pubblica di questa mattina altri dubbi sono sorti in merito al servizio di tpl e non solo. Il gruppo del Pd in consiglio municipale ha espresso solidarietà al comitato e ai residenti: “Una sola vettura da otto posti non è sufficiente e non rispecchia le richieste che sono state effettuate durante la cabina di regia. Inoltre, diversamente da quanto concordato in cabina di regia, parrebbe non essere stata predisposta neppure la fermata dalla metropolitana di Brin”. All’assemblea di stamani era presente anche l’assessore alla Mobilità del Comune Emilio Robotti.