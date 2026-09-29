Terreni edificabili, aree per parcheggi e ‘Superficie Agibile’: l’offerta di Arte Genova per nuove costruzioni e regolarizzazioni

Genova. Oltre al parco alloggi e alle unità commerciali, il piano di alienazione delle proprietà di Arte Genova include importanti soluzioni destinate a privati, imprese edili e professionisti interessati all’acquisto di terreni, aree trasformabili e volumi edilizi.

L’offerta copre diverse esigenze sul territorio metropolitano e regionale, mettendo a disposizione spazi ideali per la realizzazione di posti auto, progetti costruttivi e sanatorie edilizie.

TERRENI E PARCHEGGI IN VENDITA

Tra i lotti presenti in elenco figurano: Aree per parcheggi a Genova e Spezia: l’Area in Viale Bernabo Brea a Genova (suddivisa in due lotti da 160 mq e 1.516 mq) e il Terreno in Località Lavaggiorosso (La Spezia, 2.600 mq a 12.000 €) rappresentano soluzioni adatte alla creazione di stalli di sosta o box.

Terreno Edificabile a Ronco Scrivia: in Località Panigasse si trova un terreno di 6.209 mq al prezzo base di 40.000 euro, destinabile a nuovi sviluppi edificatori.

SUPERFICIE AGIBILE (1.506,20 MQ): UTILIZZI E COSTI

Di particolare rilievo risulta la vendita di 1.506,20 mq complessivi di Superficie Agibile. Questo strumento urbanistico risponde a due finalità principali: Regolarizzazione di difformità ed esuberi volumetrici: consente di acquistare la metratura utile a sanare interventi o ampliamenti realizzati in difformità rispetto ai titoli edilizi originari. Nuove costruzioni e ampliamenti: permette il trasferimento di volume per l’espansione di fabbricati esistenti o per il completamento di nuovi progetti.

Il costo della Superficie Agibile è articolato su tre scaglioni di prezzo in base al quantitativo richiesto:

Fascia da 1 a 50 mq: 532,00 €/mq

Fascia da 51 a 100 mq: 500,00 €/mq

Fascia oltre i 100 mq: 480,00 €/mq

I BANDI E LE SCHEDE TECNICHE RELATIVE AI TERRENI E ALLA SUPERFICIE AGIBILE SONO REPERIBILI SUL SITO VENLOC ARTE GE