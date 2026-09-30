Tentò di uccidere il padre a coltellate, 37enne condannato a nove anni di carcere

Genova. Otto anni, dieci mesi e venti giorni di carcere per tentato omicidio aggravato.

E’ la condanna che il giudice per l’udienza preliminare Marco Malerba ha inflitto in abbreviato al 37enne albanese che il 21 novembre dell’anno scorso ha tentato di uccidere il padre sulle scale di casa nel quartiere di Rivarolo.

L’uomo, di nazionalità albanese, era stato arrestato una settimana dopo i fatti e si trova tuttora in carcere. Aveva colpito il padre con una coltellata alla pancia e aveva tentato di sferrarne una seconda ma per fortuna la vittima era riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo prima di essere soccorsa in gravi condizioni. Poi si era rifugiato in casa e, ancora con il coltello in mano, aveva minacciato il di morte il fratello con una videochiamata.

All’origine della violenza che era stata preceduta da numerosi episodi di maltrattamenti nei confronti di tutti i famigliari c’era l’abuso di cocaina, come hanno accertato le indagini della squadra mobile coordinate dalla pm Daniela Pischetola. Al momento della convalida dell’arresto il 37enne, assistito dall’avvocato Paolo Frank aveva negato di aver voluto colpire volontariamente il padre. Solo a processo ha chiesto scusa ma non è stato sufficiente per ottenere la concessione delle attenuanti generiche e quindi una pena più contenuta.

La sentenza ha anche stabilito che il 37enne, unico di tutta la sua famiglia a non aver ottenuto la cittadinanza italiana, dopo aver scontato la pena sia espulso.

Il padre dell’uomo era rimasto ricoverato in ospedale per quattro mesi e ha subito quattro interventi chirurgici. Per lui, assistito insieme al fratello dell’imputato dall’avvocato Alessandro Cecon, il giudice ha stabilito una liquidazione di 15mila euro.