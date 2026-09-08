Tennis, Challenger di Genova: impresa di Massimo Giunta, avanti Andrea Pellegrino

Genova. Si è conclusa la seconda giornata del tabellone principale sui campi di Valletta Cambiaso. Francesco Passaro, vincitore a Genova nel 2024, rimonta Lorenzo Sonego e si candida tra i protagonisti del torneo. Colpo di Massimo Giunta contro la testa di serie numero 5 Tom Gentzsch.

Entra nel vivo l’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. La seconda giornata del tabellone principale ha regalato emozioni e sorprese sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, a cominciare dall’eliminazione di Lorenzo Sonego, sconfitto in rimonta da Francesco Passaro.

Sul centrale “Beppe Croce” quasi esaurito, il torinese era partito nel migliore dei modi, conquistando il primo set per 6-3. Passaro ha però reagito con grande determinazione, imponendosi nei due parziali successivi con il punteggio di 6-4, 6-4. Il vincitore dell’edizione 2024 ha confermato il suo particolare feeling con il torneo genovese e, dopo una prestazione di grande solidità, si candida ora come uno dei favoriti per la vittoria finale.

La giornata si era aperta sul campo 1 con l’impresa di Massimo Giunta, capace di eliminare in due set, 6-3, 7-6, il più quotato Tom Gentzsch, testa di serie numero 5 del torneo.

«Sono veramente contento della vittoria e di come abbiamo preparato la partita – ha commentato Giunta –. Sono riuscito a gestire bene i momenti di difficoltà. Nel secondo set ho avuto un calo fisico, ma sono rimasto concentrato mentalmente e sono riuscito a chiudere l’incontro. È la prima volta che entro nel tabellone di un Challenger 125, quindi non so cosa aspettarmi: ragionerò punto dopo punto e vedrò cosa succederà. La competizione è organizzata benissimo, il pubblico è splendido e la cornice di Valletta Cambiaso rende tutto ancora più bello».

Sempre sul campo 1, Dodig ha superato Agamenone con il punteggio di 6-3, 4-0, mentre Juan Pablo Varillas ha avuto la meglio su Federico Arnaboldi al termine di una battaglia durata tre set: 5-7, 7-5, 6-1. Netta anche l’affermazione di Dalla Valle su Crivellaro, sconfitto 6-2, 6-1.

Sul campo 2, Aboian ha eliminato l’italiano Martin con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-1. Vittoria in tre set anche per Zeitune contro Guillen Meza, al termine di un incontro molto equilibrato chiuso 6-2, 4-6, 7-6. Dellien, invece, ha superato Meligeni Alves in due set, 6-3, 6-2.

Sul Centrale, in mattinata, Seyboth Wild ha eliminato Ferrari con il punteggio di 6-3, 6-4, mentre Martinez ha avuto la meglio sull’italiano Forti per 7-5, 7-6.

Applausi anche per Andrea Pellegrino, protagonista di un’ottima prestazione contro il giovane tedesco Petkovic. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-4, conquistando così l’accesso al turno successivo.