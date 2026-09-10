Genova. Proseguono le sfide sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, in Albaro, dove è in corso la 22ª edizione dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, torneo internazionale di categoria Challenger 125 in programma fino a domenica 13 settembre.

La giornata di mercoledì ha fatto registrare l’eliminazione di Andrea Pellegrino, testa di serie numero 2 del tabellone. Il tennista italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-2 dall’argentino Valerio Aboian, proveniente dalle qualificazioni.

Approda ai quarti di finale anche il greco Stefanos Sakellaridis, testa di serie numero 3, che ha superato il croato Duje Ajdukovic al termine di una partita combattuta e durata tre set: 7-6(1), 2-6, 6-4.

Vittorie nette, invece, per lo spagnolo Pedro Martinez, numero 7 del seeding, e per il serbo Laslo Djere. Martinez ha eliminato il qualificato argentino Maximo Zeitune per 6-2, 6-1, mentre Djere ha avuto la meglio sulla wild card italiana Gabriele Piraino con lo stesso punteggio.

Nel tabellone di doppio, la coppia formata da Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski, testa di serie numero 1, ha superato per walkover Francesco Passaro e Stefano Travaglia. Successo anche per Stefan Latinovic e Mili Poljicak, che hanno battuto Filippo Bordoni e Augusto Virgili per 6-1, 6-3.

Giovedì 10 settembre il programma sul Centrale “Beppe Croce” inizierà alle 13.30 con la sfida tra il boliviano Hugo Dellien, testa di serie numero 4, e il croato Matej Dodig. A seguire, derby italiano tra Enrico Dalla Valle e Stefano Travaglia, numero 6 del tabellone.

Non prima delle 18 sarà la volta del brasiliano Thiago Seyboth Wild, opposto al qualificato italiano Massimo Giunta.

Grande attesa, infine, per il match serale delle 21, quando Francesco Passaro, protagonista della straordinaria vittoria contro Lorenzo Sonego, tornerà sul Centrale per affrontare il peruviano Juan Pablo Varillas. Un’altra sfida di alto livello per il vincitore dell’edizione 2024, chiamato a confermare l’eccellente prestazione offerta nel turno precedente.